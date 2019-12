Megaoperacja w Koluszkach - ogromny dźwig w bazie paliw [ZDJĘCIA]

Dobiega końca operacja montażu dachu na nowym zbiorniku, przeznaczonym do magazynowania oleju napędowego, w bazie paliw PERN w Koluszkach. Do wykonania tego zadania potrzebny jest dźwig klasy 650 ton o maksymalnej wysokości haka ponad 170 metrów. Montowany dach waży około 210 ton. Inwestycja ma podnieść bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- W najbliższym roku w sposób znaczący zwiększymy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Pod koniec pierwszej połowy 2020 roku w bazie w Gdańsku do eksploatacji trafią dwa zbiorniki na ropę naftową - każdy po 100 tys. metrów sześc., a jesienią uruchomimy kolejne zbiorniki w Terminalu Naftowym w Gdańsku kraju – mówi prezes PERN Igor Wasilewski.- Po oddaniu w 2023 roku do eksploatacji rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na trasie Płock–Gdańsk, będziemy mieli możliwość pełnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do naszego kraju – dodaje.W 2020 roku PERN poza projektami z programu „Megainwestycje” zamierza zrealizować także projekty inwestycyjno-modernizacyjne o wartości 350 mln złotych.Firma w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zainwestować także 20 mln złotych w ochronę środowiska na terenie baz paliw. Do najważniejszych zagadnień należy m.in. modernizacja istniejących instalacji odzysku par benzyn, które redukują emisję oparów paliwa w postaci gazowej do atmosfery.Czytaj też: PERN: Ponad pół miliarda zł na najważniejsze inwestycje w 2020 r.