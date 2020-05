Miliardowe odpisy obniżą wynik Orlenu

PKN Orlen zakłada w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 r. ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. 2,5 mld zł. To w znacznym stopniu efekt ostatnich spadków cen ropy.





PKN Orlen dokona odpisów o łącznej wartości 2,5 mld zł, z czego 2 mld zł przypada na wycenę zapasów.

Odpisy to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN Orlen – zapewnia spółka.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku Orlen przewiduje ujęcie odpisów aktualizujących wartość akcji Orlen Lietuva oraz udziałów Orlen Upstream.

Skonsolidowane wyniki finansowe płockiego koncernu zostaną opublikowane 6 maja 2020 r.