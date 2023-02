Mimo wojny LPG z Rosji sprowadzamy w najlepsze

W styczniu trafiło do Polski 74,7 tys. ton rosyjskiego płynnego gazu przez Białoruś. LPG z Rosji trafia do Polski nieprzerwanie od inwazji Rosji na Ukrainę.

Polscy konsumenci zużywają co roku ok. 2,4 mln ton LPG z czego 2,1 mln ton jest importowane. Dotychczas za połowę dostaw skroplonego gazu do Polski odpowiadała Rosja. Według danych Polskiej Organizacja Gazu Płynnego (POGP), cytowanych przez Bussines Insider Polska, Rosja stanowiła największego dostawcę LPG do Polski w pierwszej połowie 2022 roku. Dostawy z tego kierunku stanowiły ponad 50 proc. całego importu. Na drugim miejscu znalazła się Szwecja z udziałem 32,2 proc. co stanowiło wzrost o 13,3 pkt procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ukraina importuje z Polski rosyjski skroplony gaz, budzi to sprzeciw w Kijowie

POGP zwraca również uwagę na to, że Polska reeksportowała LPG na Ukrainę i było to nowe zjawisko w 2022 roku. LPG, który jest reeksportowany z Polski na Ukrainę jest mieszany w takich proporcjach z polskim, żeby można nim było swobodnie handlować - o takim problemie mówi Ukraińskie Stowarzyszenie Gazu Płynnego w piśmie z 10 lutego do ukraińskiego ministerstwa energii.

- Po inwazji, fali obaw związanych z ryzykiem rynkowym wobec dostaw z Rosji i kwietniowych zapowiedziach premiera o rozważanym embargo, na krótko na pierwsze miejsce dostawców LPG dla Polski wskoczyła Szwecja. Gdy stało się jasne, że UE nie nałożyła sankcji na import LPG, i po doświadczeniach z embargiem na węgiel, którego efektem jest ostrożność w nakładaniu kolejnych środków ograniczających przez decydentów, nastąpiło odbicie importu z Rosji - stwierdził Bartosz Kwiatkowski dyrektor generalny POGP, cytowany przez Bussines Insider Polska.

LPG, który trafia z Rosji do Polski jest o połowę tańsze od tego pochodzącego z Zachodu. Ceny kształtują się na poziomie 400-430 dol. dol. za tonę, w sytuacji, gdy transport z centrum Rosji do Europy kosztuje około 300 dol. dol. za tonę - podaje portal.