Minister liczy na pozytywną decyzję KE ws. fuzji PKN Orlen i Lotosu

Ministerstwo Aktywów Państwowych ma nadzieję, że proces wydawania zgód przez Komisję Europejską na połączenie PKN Orlen i Lotosu zakończy się pozytywnie - poinformował na wtorkowej konferencji wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Proces konsolidacji PKN Orlen i Lotosu się toczy i jest na etapie zgód antymonopolowych w Komisji Europejskiej. Mamy wielką nadzieję, że proces na tym etapie zakończy się pomyślnie" - powiedział Sasin.

Pod koniec stycznia br. PKN Orlen informował, że liczy na decyzję KE w sprawie przejęcia Lotosu jeszcze w pierwszym półroczu 2020 r.

PKN Orlen informował wtedy, że przedstawił KE wszystkie konieczne informacje, więc wkrótce można się spodziewać odwołania procedury "stop the clock" i wtedy KE opublikuje nowy termin zakończenia procesu.

Pod koniec września 2019 r. Komisja Europejska zdecydowała się na zastosowanie procedury "stop the clock" ("zatrzymania zegara") w negocjacjach z PKN Orlen ws. fuzji z Grupą Lotos. Dzięki temu Orlen zyskał czas na zebranie dodatkowych informacji.

Komisja Europejska miała teoretycznie czas do 22 stycznia 2020 r. na wydanie decyzji w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem. Termin ten zostanie jednak wydłużony o czas, w którym zastosowana będzie procedura "stop the clock". Do tej pory "zegar" nie został jeszcze odblokowany.

Na początku sierpnia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa. W sierpniu 2019 r. PKN Orlen, Grupa Lotos i Skarb Państwa podpisały porozumienie dotyczące realizacji transakcji zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa. Porozumienie wygasa z dniem złożenia zapisów na akcje Lotosu lub z dniem 30 czerwca 2020 r. Po zgodzie KE na fuzję w pierwszym etapie odbędzie się odkup przez Orlen prawie 33 proc. akcji Lotosu od Skarbu Państwa. W drugim kroku ma nastąpić wezwanie do progu 66 proc. akcji.

Orlen przekonuje, że synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą potencjał połączonego koncernu w wielu obszarach działalności, co umożliwi dalszą, znaczącą ekspansję zarówno w kraju, regionie oraz globalnie.