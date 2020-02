Ministerstwo Infrastruktury: zmiana stawek opłaty paliwowej nie powoduje podwyższenia ceny paliwa

Zmiana stawek opłaty paliwowej nie ma żadnego wpływu na ceny paliwa - poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury.

Podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dotyczy tylko i wyłącznie roku 2020 i jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy w tym samym okresie o 17 zł.

Nowa stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 155,49 ze 138,49 zł. Opłata za 1000 l olejów napędowych wzrośnie do 323,34 zł z 306,34, czyli o 5,5 proc.

Resort poinformował też, że opłata za 1000 kg gazów wzrośnie do 187,55 zł z 170,55 zł, co oznacza wzrost o niemal 10 proc.

Tym samym minister zmienił tegoroczne stawki, które zostały wprowadzone obwieszczeniem z listopada ubiegłego roku.

"Podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dokonane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (...) dotyczy tylko i wyłącznie roku 2020 i jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy w tym samym okresie o 17 zł" - poinformował w czwartkowym komunikacie resort infrastruktury.

Resort przypomina w komunikacie, że wysokość stawek opłaty paliwowej od początku istnienia Krajowego Funduszu Drogowego zgodnie z ustawą z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym jest corocznie podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ponadto, w poszczególnych latach wysokość stawki opłaty paliwowej zmienia się również na skutek przesunięcia obciążeń pomiędzy podatkiem akcyzowym a opłatą paliwową.

"Wynik dla kierowców pozostaje bez zmian, ponieważ globalnie płacą taką samą stawkę. I tak w latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej były podwyższane o 25 zł za 1000 litr lub kg, a równocześnie stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych w tym samym okresie były zmniejszane o taką samą kwotę. Środki z tego podwyższenia opłaty paliwowej zasilały Fundusz Kolejowy, a powyższe działanie miało obojętny skutek dla cen paliw i kierowców" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększyła w latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej z 25 zł do 28 zł za 1000l/kg oraz jednocześnie symetrycznie zmniejszyła stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych o taką samą kwotę. Resort tłumaczy, że zmiana ta wynika z przedłużonego w latach 2020-2021 r. zwiększonego zasilania Funduszu Kolejowego środkami opłaty paliwowej oraz wprowadzenia w tych latach zasilania określoną kwotą z opłaty paliwowej nowoutworzonego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

"Natomiast obecnie ustawa z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 poprzez zmianę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym podwyższyła w okresie do 31 grudnia 2020 r. stawki opłaty paliwowej odpowiednio o 17,00 zł za 1000 l albo o 17,00 zł za 1000 kg" - napisano.

Jak wskazano, zgodnie z art. 56 ustawy z 13 lutego 2020 r. podwyższone stawki opłaty paliwowej stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta ustawa weszła w życie.

"W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Równocześnie ustawa z 13 lutego 2020 r. zmniejszyła stawki akcyzy w okresie do 31 grudnia 2020 r. o taką samą kwotę tj. 17 zł. Zatem przedmiotowa zmiana stawek nie ma żadnego wpływu na ceny paliwa" - czytamy.

Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy. Zmiany wejdą w życie od 1 marca tego roku.