Mnożą się oszustwa "na Orlen". Koncern podejmuje kroki prawne i zawiadamia Facebooka

W sieci mnożą się fałszywe ogłoszenia zachęcające do inwestowania w produkty, akcje czy projekty inwestycyjne PKN Orlen. Nieświadomi realiów rynku inwestycyjnego i wabieni obietnicami szybkiego i dużego zysku ludzie łapią się na oszustwa „na Orlen” i tracą w ten sposób oszczędności życia.

Na portalach społecznościowych można znaleźć coraz więcej ogłoszeń dotyczących możliwości szybkiego zysku dzięki inwestowaniu w akcje PKN Orlen lub budowanie nowych stacji paliw PKN Orlen.

Oszuści wykorzystują nie tylko nazwę i znaki firmowe koncernu, ale także wizerunki jego przedstawicieli, np. prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Jak zapewnia PKN Orlen, koncern podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej zablokować i usunąć z sieci serwisy, domeny oraz strony i profile w mediach społecznościowych, z których pochodzą fałszywe oferty i reklamy. Poza działaniami na drodze prawnej, firma prowadzi szeroką kampanię informacyjną ostrzegającą przed tego typu oszustwami.

W przestrzeni internetowej coraz częściej pojawiają się fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome, bardzo wysokie zyski i nagrody. Treści o tym charakterze publikowane są przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube oraz licznych stronach internetowych. Wykorzystywane są też smsy, telefony, mailingi, komunikatory i aplikacje. Fałszywe ogłoszenia informują o konkursach, dotacjach i narzędziach inwestycyjnych reklamowanych przez PKN Orlen, wykorzystując bezprawnie wizerunek koncernu.

- Trwają kolejne próby podszywania się pod największe polskie firmy, w tym PKN Orlen. Konsekwentnie zgłaszamy je do odpowiednich organów ścigania i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby zapobiegać oszustwom tego typu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Jego wizerunek również jest wykorzystywany w nieuczciwych ogłoszeniach.

⚠️OSTRZEGAMY! Odnotowujemy kolejne próby wyłudzeń korzystających bezprawnie z marki ORLEN. Nowa metoda to wiadomości wysyłane w komunikatorach, SMSach i mediach społecznościowych.



❌ Nie klikaj w podejrzane linki

❌ Nie wysyłaj swoich danych

❌ Zweryfikuj źródło wiadomości pic.twitter.com/jwxNdgOD2F — ORLEN (@PKN_ORLEN) August 19, 2022

Zawiadomienia o popełnieniu przedstępstw

Jak informuje PKN Orlen, na skutek jego zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, aktualnie prowadzone są dwa postępowania, w których spółka ma status pokrzywdzonego. Sprawy zostały zgłoszone w zakresie art. 286 Kodeksu Karnego, art. 305 ust. 1 ust. 3 Prawa własności przemysłowej (posługiwanie się podrobionym znakiem towarowym), art. 25 i art. 26 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 62 Kodeksu karnego skarbowego (wystawianie nierzetelnych faktur).

W związku z nowymi przypadkami naruszeń, PKN Orlen na bieżąco składa uzupełnienia do wskazanych zawiadomień oraz zgłasza nowe wnioski dowodowe w sprawie. Co więcej, do postępowań wszczętych na skutek zawiadomień PKN Orlen włączane są kolejne postępowania na skutek zawiadomień osób, które padły ofiarą tychże przestępstw. A nie jest ich mało.

Stracili oszczędności życia

W lipcu bydgoska policja informowała o oszustwie na kwotę ponad 330 tysięcy złotych. 61-letnia bydgoszczanka straciła oszczędności życia, gdyż umożliwiła przestępcom dostęp do jej kont bankowych. Oszuści dokonali wyłudzenia pod pretekstem rzekomej inwestycji w akcje PKN Orlen.

Na początku sierpnia z kolei podobną metodą oszukano dwóch mieszkańców Zduńskiej Woli. Skuszeni wizją zarobku na akcjach PKN Orlen, przekazali oszustom swoje dane, również do konta bankowego i stracili wszystkie oszczędności.

Zawiadomienie do właściciela Facebooka

PKN Orlen złożył do irlandzkiej siedziby firmy META, do której należy serwis Facebook, zawiadomienie w celu uniemożliwiania publikacji na platformie fałszywych postów wykorzystujących logotypy spółek z Grupy Orlen, wizerunek przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych.