Grupa Unimot sfinalizowała zakup spółki P2T, zajmującej się m.in. handlem węglem kamiennym i biomasą. Spółka zmieni nazwę na Unimot Commodities.

Przedmiotem działalności spółki P2T jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

Transakcja ma zwiększyć dywersyfikację działalności grupy Unimot, co - jak podkreśla grupa - jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych.

Skonsolidowany zysk netto grupy Unimot w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 82 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. zysk Unimotu wyniósł prawie 115 mln zł.

Grupa Unimot podpisała 4 lipca umowę przyrzeczoną zakupu 80 proc. udziałów spółki P2T, prowadzącej działalność logistyczno-handlową. W ramach grupy spółka będzie działać pod nową nazwą - Unimot Commodities.

Przedmiotem działalności zakupionej przez grupę Unimot spółki jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

Wzrost dywersyfikacji działalności w odpowiedzi na niestabilne czasy

- W naszym raporcie za pierwszy kwartał 2023 r. wyodrębniliśmy już nowy segment działalności pod nazwą "paliwa stałe". Było to przygotowanie do rozszerzenia na większą skalę działalności w tym zakresie. Nabycie spółki P2T, która będzie działać pod nazwą Unimot Commodities, razem z jej know-how pozwoli nam z jednej strony uzyskać efekt synergii w ramach grupy, a z drugiej dywersyfikować źródła uzyskiwanej EBITDA, co jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych, na których działamy - mówi Adam Sikorski, prezes Unimot.

Za nabycie 80 proc. udziałów Grupa Unimot zobowiązana jest do zapłaty ceny podstawowej oraz ceny dodatkowej ustalonej w ramach mechanizmu earn-out, poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanego w latach 2023-2024.

Łączna wartość zaangażowania grupy Unimot w tę transakcję, z wyłączeniem ceny dodatkowej, która zostanie wyliczona w ramach mechanizmu earn-out, wynosi 15 mln zł (w tym 5 mln zł płatne w dniu transakcji oraz 10 mln zł płatne do 31 grudnia 2023 r.).

Umowa zakupu spółki P2T została zawarta w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów.

Doradcą prawnym Grupy Unimot przy tej transakcji była Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Zysk netto grupy Unimot w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 82 mln zł

Grupa Unimot wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. przychody ogółem w wysokości 3,2 mld zł.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w pierwszym kwartale 2023 r. ukształtowała się na poziomie 104,9 mln zł, wobec 85,1 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.

Skonsolidowany zysk netto grupy Unimot w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 82 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. zysk Unimotu wyniósł prawie 115 mln zł.

Unimot jest multienergetyczną grupą kapitałową i niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia Avia International, dzięki czemu jako pierwsza uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw Avia w Polsce i na Ukrainie.

W kwietniu 2023 r. grupa Unimot sfinalizowała transakcję przejęcia aktywów Lotos Terminale, w tym 9 terminali paliwowych i dwóch zakładów produkcji asfaltu. Firma rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod marką Avia Solar, oraz inwestuje w kolejne sektory OZE.

Spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.