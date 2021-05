Mocny kwartał MOL-a pomimo trzeciej fali pandemii

Węgierski koncern paliwowy MOL zwiększył w pierwszym kwartale 2021 r. oczyszczony wynik CCS EBITDA o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do 664 mln dol. To głównie zasługa wyższych cen surowców i rekordowo wysokich marż petrochemicznych. Paliwowy koncern zakłada wypracowanie w 2021 rok około 2,3 mld dol. oczyszczonego wyniku CCS EBITDA.