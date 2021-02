MOL aktualizuje strategię, chemia coraz ważniejsza

Węgierski koncern paliwowy MOL zaktualizował strategię. Koncern tłumaczy to potrzebą „przygotowania się na niskoemisyjną przyszłość”. Coraz większe znaczenie w firmie będzie miał segment chemiczny.

Nowe usługi

Ważna niskoemisyjność

W tym celu, do roku 2030, 1,8 mln ton mocy przerobowych grupy zostanie przekierowane z produkcji paliw, na produkcję surowców petrochemicznych. Cel ten zostanie osiągnięty w dwóch cyklach inwestycyjnych, przy zastosowaniu najwydajniejszych technologii. Rozpoczęcie wspomnianych cykli zaplanowano odpowiednio na lata 2027 i 2030.Jednocześnie, MOL będzie coraz mocniej włączał rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego do swojego modelu biznesowego, dzięki szerszemu wykorzystaniu odpadów i biopaliw w produkcji, większej skali recyklingu oraz wykorzystaniu możliwości wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla w celu znacznej redukcji śladu węglowego całego segmentu. Całkowite nakłady inwestycyjne związane z transformacją segmentu downstream mogą sięgnąć 4,5 mld dol. w ciągu następnych dziesięciu lat.To nie koniec. Jak podkreśla węgierska spółka usługi konsumenckie: dalszy rozwój zaawansowanej, wspieranej technologiami oferty detalicznej oraz zintegrowanych, kompleksowych usług z zakresu mobilności, przy jednoczesnym stałym wzroście przychodów i przepływów pieniężnych do 2030 roku to także jedno z założeń aktualizowanej strategii.Segment usług konsumenckich znacznie zwiększy swój udział w wynikach grupy, osiągając roczny wynik EBITDA na poziomie 700 mln dol. do roku 2025. W latach 2021-25, skumulowane przepływy pieniężne w tym segmencie sięgną 2 mld dol. W najbliższym czasie, nakłady inwestycyjne w tym segmencie zostaną skierowane na dalszy rozwój oferty spożywczej oraz standaryzację i cyfryzację procesów w ramach sieci. W kolejnych krokach, planowana jest natomiast dywersyfikacja kanałów sprzedaży, rozwój oferty paliw alternatywnych oraz kompleksowej oferty usług w zakresie mobilności.Segment upstream (eksploracja i produkcja): głównym celem jest generowanie dodatnich przepływów pieniężnych, zarządzanie spadkami w Europie, oportunistyczne podejście do projektów międzynarodowych oraz inwestycje w zakresie wychwytywania, utylizacji i przechowywania (CCUS).Istniejące zasoby będą nadal zarządzane w sposób umożliwiający maksymalizację przepływów pieniężnych i tworzenie wartości. Przy średniej cenie 50 dol. za baryłkę, przepływy pieniężne w latach 2021-25 powinny sięgnąć w tym segmencie poziomu 1,8 mld USD. Cel ten wymagać będzie kontroli kosztów i efektywnego zarządzania spadającą produkcją w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także aktywnego, lecz oportunistycznego podejścia do projektów międzynarodowych, bez określania planów ilościowych.MOL planuje wykorzystać znajomość geologii Kotliny Panońskiej na Węgrzech, by stać się kluczowym graczem w dziedzinie wychwytywania, utylizacji i przechowywania dwutlenku węgla w regionie do roku 2030. Pozwoli to również wesprzeć plany przejścia na model całkowicie neutralny pod względem emisji.Nowe inwestycje w niskoemisyjne projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. MOL planuje znacząco zwiększyć poziom inwestycji przyjaznych środowisku, zgodnych z taksonomią UE. Do roku 2030 połowa nakładów inwestycyjnych ma spełniać ten warunek, natomiast do 2050 r. lub wcześniej, wszystkie inwestycje grupy będą „zielone”.MOL chce również odegrać ważną rolę w kształtowaniu niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki inwestycjom w nowe projekty z zakresu m.in. integracji i utylizacji odpadów, wychwytywania, utylizacji i przechowywania dwutlenku węgla (CCUS), zaawansowanych biopaliw, a także możliwych okazji inwestycyjnych związanych z wodorem. W ciągu kolejnych pięciu lat, MOL przeznaczy kwotę 1 mld dol.na nowe, niskoemisyjne projekty biznesowe, aby zająć pozycję lidera gospodarki obiegu zamkniętego w regionie.W zgodzie z postanowieniami porozumienia paryskiego, a także mając na uwadze konieczność podjęcia skoordynowanych, globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatu, MOL czuje się w obowiązku uczestniczyć w wysiłkach na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów w związku z prowadzonymi operacjami. Stąd, do roku 2030 firma planuje ograniczenie emisji na poziomie grupy o 30 proc., osiągając neutralność klimatyczną segmentów poszukiwawczo-wydobywczego oraz usług konsumenckich (w zakresie 1 i 2). Emisje w segmencie downstream do tego czasu zostaną ograniczone o 20 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.). MOL podziela również ambicje UE, by do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną (w zakresach 1, 2 i 3) i zamierza aktywnie uczestniczyć w rewolucji przemysłowej, niezbędnej, by tę neutralność osiągnąć.Założenia finansowe na lata 2021-25: w pełni finansowana transformacja, stały, przewidywalny dochód dla akcjonariuszy oraz mocny bilans. Nawet według konserwatywnych średnioterminowych prognoz, MOL będzie w stanie generować odpowiednie przepływy pieniężne w latach 2021-25. Wynik EBITDA będzie rósł z poziomu 2,3 mld dol. w roku 2021 do 2,6 mld dol. w roku 2025, pokrywając utrzymanie strategicznych nakładów inwestycyjnych na poziomie przynajmniej 3,5 mld dol., z czego 1 mld dol. będą stanowić inwestycje w nowe, niskoemisyjne projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, a także stabilny poziom dywidendy.Priorytetem pozostaje utrzymanie silnego profilu finansowego, dzięki solidnemu bilansowi i znaczącym zapasom finansowym. Ta elastyczność może zostać wykorzystana do finansowania nowych możliwości inwestycyjnych, w tym opłacalnych fuzji i przejęć w każdej z linii biznesowych.Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób. Obecnie, firma prowadzi produkcję w 9 krajach i posiada złoża w 14 kolejnych. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2000 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.