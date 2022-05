MOL dołączył do projektu wspierającego ukraińską energetykę

MOL Group zapewnia sprzęt wspierający nieprzerwane funkcjonowanie ukraińskiej sieci energetycznej - informuje koncern w komunikacie. Jak dotąd firma zaoferowała przekazanie wyposażenia o wartości 290 tys. euro.

MOL Group wyraża solidarność z ukraińskim sektorem energetycznym podczas trwającej wojny, zapewniając sprzęt wspierający nieprzerwane funkcjonowanie ukraińskiej sieci energetycznej. Jak dotąd firma zaoferowała przekazanie wyposażenia o wartości 290 tys. euro, z czego strona ukraińska potwierdziła już zapotrzebowanie na sprzęt o wartości 50 tys. euro - czytamy w komunikacie węgierskiego koncernu.

Jak informują Węgrzy, MOL Group dołączyła do inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy i Gazu (IOGP) wspierającej ukraiński sektor energetyczny niezbędnym wyposażeniem. Głównym celem projektu jest zapewnienie ciągłości działania ukraińskiej sieci energetycznej w obliczu wojennych zniszczeń. Program koordynuje Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Wspólnota Energetyczna, które na bieżąco otrzymują informacje o zapotrzebowaniu od Ministerstwa Energii Ukrainy.

- Pozostajemy solidarni z Ukrainą i mocno angażujemy się w prace branżowej koalicji wspierającej ciągłość funkcjonowania ukraińskiego sektora energetycznego. Blisko współpracujemy z IOGP oraz europejskim instytucjami koordynującymi projekt. Robimy co w naszej mocy, by dostawy sprzętu były możliwie najbardziej efektywne i mamy nadzieje, że pomogą one w utrzymaniu ciągłości działania ukraińskich instalacji, a co za tym idzie, całego sektora energetycznego - powiedział Ádám Homonnay, wiceprezes ds. segmentu Upstream w MOL Węgry, cytowany w komunikacie.

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób, a jej doświadczenie w branży wynosi ponad 100 lat. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2000 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.