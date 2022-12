MOL ma nowego człowieka od poszukiwań i wydobycia

Zsombor Marton od 1 lutego 2023 r. będzie kierował działalnością poszukiwawczo-wydobywczą MOL-a. Węgierski koncern poinformował o jego nominacji na stanowisko wiceprezesa wykonawczego.

Jak wynika z informacji MOL-a, Zsombor Marton ukończył Uniwersytet w Miszkolcu z tytułem magistra ekonomii oraz inżyniera ropy i gazu. Z MOL-em związany jest od 15 lat, w tym czasie przeszedł przez stanowiska w różnych segmentach biznesowych koncernu od poszukiwań i produkcji, przez downstream po finanse.

Kierował działalnością poszukiwawczo-wydobywczą i produkcją MOL-a na Węgrzech w latach 2017-2021. Następnie zajmował wysokie stanowiska kierownicze w koncernie, takie jak wiceprezes downstream MOL-a, dyrektor generalny MOL Petrochemicals oraz starszy wiceprezes gupy downstream chemicals. Teraz będzie kierował pionem wydobycia i poszukiwań w randze wiceprezesa wykonawczego.

- Poprzednie stanowiska, wydajność i wyniki Zsombora Martona podczas 15 lat pracy w MOL sprawiają, że był on naturalnym kandydatem na to stanowisko. (...) Pion poszukiwań i wydobycia jest jednym z najważniejszych segmentów wynikowych MOL-a, a jego sprawne działanie jest niezbędne do finansowania projektów transformacyjnych podejmowanych przez naszą firmę w ramach strategii 2030+ - powiedział cytowany w komunikacie Zsolt Hernádi, prezes węgierskiego koncernu.

Węgierski koncern MOL działa w ponad 30 krajach. Produkcję prowadzi w ośmiu, a wydobycie w sześciu kolejnych. Firma posiada trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji. Prowadzi także sieć blisko 2 tys. stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2004 r notowany jest na warszawskiej giełdzie, a w wyniku realizacji środków zaradczych do transakcji przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen przejął właśnie pakiet ponad 400 stacji na polskim rynku, stając się jednym z największych graczy na rynku stacji paliw.