MOL miał słabszy kwartał, ale podnosi prognozę

Największa węgierska firma, koncern paliwowo-energetyczny MOL, podał wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Są one gorsze niż przed rokiem.

Choć wyniki MOL-a są gorsze niż przed rokiem, to zarazem lepsze niż oczekiwała spółka.

Pozytywny wpływ na sytuację koncernu miało zniesienie cen maksymalnych na paliwa.

MOL zanotował skokowy wzrost sprzedaży.

Zysk operacyjny koncernu MOL przed opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł w III kwartale 2023 roku 976 mln dol., czyli o jedną trzecią mniej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Jak zaznacza firma: istotny wpływ na wyniki wciąż mają działania rządów, w tym nowy podatek od emisji wprowadzony na Węgrzech, a obowiązujący wstecznie od 1 stycznia 2023 roku.

- Segmenty wydobywczy oraz rafineryjno-petrochemiczny pozostawały pod presją czynników rynkowych, podczas gdy działalność detaliczna przyniosła solidne wyniki. Ostatecznie, EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - red.) grupy za pierwszych dziewięć miesięcy roku wyniosła 2,1 mld dol., co pozwoliło na korektę całorocznej prognozy tego wskaźnika do poziomu 2,8 mld dol. z 2,5 mld dol. poprzednio - dodaje spółka.

MOL miał słabszy kwartał niż przed rokiem, ale podnosi prognozę

- Jestem dumny z tego, że byliśmy w stanie utrzymać solidne wyniki pomimo wymagającego otoczenia regulacyjnego i presji warunków rynkowych. W ostatnim kwartale byliśmy w stanie łagodzić wpływ negatywnych czynników zewnętrznych dzięki poprawie marż rafineryjnych oraz zwiększonemu popytowi konsumentów na paliwa. Możemy dzięki temu podnieść naszą prognozę EBITDA na cały rok - mówi Zsolt Hernádi, prezes MOL-a.

W segmencie wydobywczym wynik EBITDA wzrósł w ostatnim kwartale o 97 proc., sięgając 195 mln dol.. Wpłynęło na to niższe obciążenie podatkiem od nadmiarowych zysków w związku z rozliczeniem 122 mln dol. podatku kwartał wcześniej.

Ponadto, spadek opłat licencyjnych na Węgrzech od dnia 1 września 2023 r., powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki za czwarty kwartał 2023 r. i kolejne.

Produkcja węglowodorów w trzecim kwartale nieznacznie spadła, osiągając średnio 90,1 mboepd za okres od początku roku. Prognozy przewidują utrzymanie średniej produkcji na poziomie ok. 90 mboepd do końca 2023 r.

Dobre wyniki stacji paliwowych i segmentu przetwórstwa ropy naftowej

Segment rafineryjno-petrochemiczny poprawił wynik EBITDA w stosunku do poprzedniego kwartału, dzięki poprawie marż rafineryjnych oraz niższym podatkom od nadmiarowych zysków. Wynik na poziomie 469 mln USD w trzecim kwartale 2023 r. był jednak o 37 proc. niższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Wyższe marże rafineryjne nie były bowiem w stanie zrekompensować malejącej różnicy w cenach ropy Brent i Ural oraz słabych wyników z działalności petrochemicznej.

Dodatkowe podatki w poszczególnych krajach w Europie Środkowo-Wschodniej odcisnęły piętno na zyskowności tego segmentu – na Węgrzech wprowadzono w tym czasie nowy podatek od emisji. Otoczenie rynkowe okazało się również niekorzystne dla działalności petrochemicznej, co odbiło się na wyniku EBITDA.

Zachęcające były wyniki segmentu detalicznego, który w ostatnim kwartale przyniósł EBITDA na poziomie 250 mln dol., co oznacza wzrost o 107 proc. rok do roku. Poza zniesieniem cen maksymalnych i wzmocnieniem marżowości sprzedaży paliw, za wynik w tym segmencie w dużej mierze odpowiada nieorganiczny rozwój sieci MOL w Polsce i Słowenii, które to rynki dołożyły łącznie 400 mln litrów sprzedanego paliwa w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Na dobry wynik segmentu wpłynęły również rosnący popyt, rosnący udział sprzedaży poza paliwowej oraz sukces programu lojalnościowego MOL Move, który zdobył 1 mln użytkowników na Węgrzech i ponad 700 tys. w Polsce.

Grupa MOL to zintegrowany koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób, w tym w Polsce, gdzie dysponuje siecią stacji paliw. Koncern prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć niemal 2500 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Firma jest kontrolowana przez węgierskie państwo a jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.