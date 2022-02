MOL notuje rekordowe wyniki dzięki cenom ropy i gazu

Węgierska grupa MOL może zaliczyć ubiegły rok do udanych. Firma wypracowała w 2021 r. rekordowe w swojej historii 3,53 mld dol. EBITDA. Wzrosty węgierski koncern odnotował niemalże we wszystkich segmentach - wydobywczym, rafineryjnym i petrochemicznym. Również segment detaliczny poprawił wynik, mimo odczuwalnych skutków wprowadzenia maksymalnych cen paliw na Węgrzech i w Chorwacji. Na ten rok MOL robi ostrożniejsze prognozy, szacując, że EBITDA w 2022 r. wyniesie ok. 2,8 mld dol.

Słabszy rok dla przesyłu

MOL chwali się także inwestycjami poczynionymi w ubiegłym roku w segmencie detalicznym, w tym akwizycją w Polsce.W ramach realizacji swojej strategii Shape Tomorrow 2030+ MOL przejął od OMV 120 stacji paliw w Słowenii i 16 na terenie Słowacji.W połowie stycznia 2022 r. z kolei kupił 417 stacji paliw działających w Polsce, które zostały wystawione na sprzedaż w ramach realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej do fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos. Dzięki tej transakcji węgierski koncern od razu po wejściu na nasz rynek awansował na pozycję trzeciego, największego gracza na polskim rynku.Czytaj więcej: Orlen odsłonił karty. Aramco, MOL i Unimot biorą aktywa Lotosu W segmencie przesyłu (gas midstream), Grupa zanotowała w ub.r. wynik EBITDA na poziomie 135,6 mln dol., co oznacza spadek o jedną trzecią. Wynik ostatniego kwartału na poziomie 34 mln USD był niższy o 18 proc. r/r, na co wpłynęły gwałtownie rosnące ceny gazu oraz wstrzymanie przesyłu do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, co skutkowało zmniejszeniem nieregulowanych przychodów z tranzytu. W związku z realizacją projektu serbsko-węgierskiego interkonektora gazowego w trzecim i oddania go do użytku w czwartym kwartale ub.r., spadły również nakłady inwestycyjne w tym segmencie.- Pomimo pojawiających się wyzwań, kontynuowaliśmy naszą transformację, która nabrała tempa wraz z ubiegłoroczną aktualizacją naszej strategii Shape Tomorrow 2030+. Budowa nowego kompleksu polioli postępowała zgodnie z planem. Zrealizowaliśmy również inwestycje nieorganiczne, wzmacniające naszą ofertę detaliczną w Polsce i w Słowenii. Spodziewamy się, że warunki makroekonomiczne w 2022 r. pozostaną zmienne i nieprzewidywalne. W takim otoczeniu makro oczekujemy, że wynik EBITDA MOL w tym roku sięgnie lub nawet przekroczy poziom 2,8 mld USD.” – podsumował prezes i dyrektor generalny MOL-a Zsolt Hernádi.