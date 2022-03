MOL odpiera zarzuty o powiązania z Rosją. "Będziemy wzmacniać bezpieczeństwo"

- Wśród akcjonariuszy MOL nie ma żadnych podmiotów z siedzibą w Rosji. Co więcej, kilkanaście lat temu stoczyliśmy trudną prawną batalię, w celu powstrzymania pewnych firm, w tym austriackiej i rosyjskiej, przed wrogim przejęciem kontroli nad MOL. Jak jeszcze możemy udowodnić naszą niezależność? - pyta w rozmowie z WNP.PL Oszkár Világi, zastępca dyrektora generalnego i członek rady dyrektorów MOL Group.

- Węgierski rząd posiada jedną akcję MOL. I tak jak my nie wpływamy na politykę zagraniczną Węgier, tak węgierski rząd nie wpływa na strategię MOL.Oczywiście, współpracujemy z władzami w tak delikatnej dla bezpieczeństwa dostaw sytuacji, jak obecna. Jesteśmy zresztą mocno zaangażowani nie tylko w zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w regionie, ale też w pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy. Zaraz po Polsce, Węgry są drugim krajem, który przyjął u siebie największą liczbę ludzi opuszczających Ukrainę w ostatnich dniach. Od 24 lutego na teren Węgier dotarło ponad 190 tys. ukraińskich uchodźców. Dlatego też sądzę, że problem leży nie po stronie Węgier, a całej Unii Europejskiej.Solidarna pomoc jest bardzo ważna, ale niewystarczająca. Niezbędne są konkretne działania. W obecnej sytuacji UE powinna zająć twardsze stanowisko, przyspieszyć rozmowy pokojowe i odgrywać w nich silniejszą rolę jako mediator.Pomagamy również jako firma – poprzez MOL New Europe Foundation przekazaliśmy darowizny na rzecz uchodźców organizacjom pomocowym: Hungarian Charity Service of the Order of Malta oraz Węgierskiej Ekumenicznej Służbie Pomocy. Na naszych przygranicznych stacjach paliw przez całą dobę serwujemy posiłki i napoje potrzebującym.- Polska stanowi oczywisty, naturalny kierunek rozwoju naszej działalności. Po sfinalizowaniu transakcji, staniemy się liczącym się graczem na polskim rynku. Nie mówiąc o tym, że umowa z PKN Orlen stanowi otwarcie nowego, znakomitego rozdziału w historii obu firm. Wspólnie, choć jako konkurenci, będziemy w stanie otworzyć korytarz energetyczny Północ-Południe, wzmacniając bezpieczeństwo i niezależność całego regionu. Atak na tę transakcję stanowi w istocie atak na ideę współpracy państw Europy Środkowo-wschodniej.Czytaj także: Nowe stacje, petrochemia i wodór. Daniel Obajtek o umowach z Saudyjczykami i Węgrami - MOL zawsze jest zainteresowany atrakcyjnymi możliwościami w regionie. Jako jedna z wiodących firm energetycznych w regionie, jesteśmy wręcz zobligowani do tego, by analizować pojawiające się znaczące możliwości rozwoju. Ta transakcja jest jednak zamknięta. PKN Orlen jako partnera wybrał Saudi Aramco, która nabywa 30-proc. udział w gdańskiej rafinerii Lotosu.- Najtrudniejszą częścią było zarządzanie procesami due diligence, aby zdecydować, które aktywa objęte środkami zaradczymi będą dla nas najbardziej interesujące.Kolejnym sporym wyzwaniem były też równoległe negocjacje dotyczące zakupu sieci stacji w Polsce oraz sprzedaży stosunkowo dużej liczby różnych stacji paliw działających na naszych kluczowych rynkach – na Węgrzech i w Słowacji.- Transakcja jest uzależniona od uzyskania przez PKN Orlen zielonego światła od Komisji Europejskiej na zamknięcie fuzji z Lotosem. Spodziewamy się, że nastąpi to w drugiej połowie tego roku.- Ubiegły rok był bezprecedensowy. Byliśmy w stanie znacząco przebić już wcześniej podwyższoną prognozę i wypracować rekordowy wynik EBITDA na poziomie 3,5 mld USD dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu i wewnętrznej dyscyplinie.Zakładamy, że również w 2022 r. warunki makro pozostaną zmienne i nieprzewidywalne. Przyjęliśmy, że w takich warunkach będziemy w stanie wygenerować EBITDA na poziomie co najmniej 2,8 mld USD. Jak pokazały ostatnie dwa tygodnie, tego typu ostrożność jest usprawiedliwiona.- Wybuch wojny w Ukrainie był wydarzeniem bez precedensu i szokiem dla każdego biznesu w Europie. Prawdopodobnie nie ma firmy, na którą te wydarzenia nie wpłyną w ten czy inny sposób. Ze swojej strony stale monitorujemy sytuację, aby nieprzerwanie dostarczać energię na Węgrzech i w regionie.W tej chwili nie ma zakłóceń w dostawach za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń, ale jesteśmy również w stanie zapewnić dostawy surowca do rafinerii MOL w Százhalombatta na Węgrzech (rafineria Danube) oraz w Bratysławie w Słowacji (Slovnaft) za pomocą rurociągu adriatyckiego.- Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i sankcji, musimy robić wszystko, by prowadzić operacje biznesowe i zapewniać niezakłócone dostawy paliw na rynki Europy Środkowo-wschodniej.W latach 2014-2020 dokonaliśmy strategicznych inwestycji o wartości 138 mln USD, aby zwiększyć pojemność magazynową i przystosować systemy logistyczne w naszych rafineriach do przyjęcia ropy naftowej z Adriatyku. Podobny cel przyświecał nam, kiedy rozwijaliśmy alternatywne trasy dostaw gazu i wdrożyliśmy liczne projekty w spółce FGSZ należącej do Grupy MOL.Obecnie posiadamy i obsługujemy sześć interkonektorów z krajami ościennymi. Gaz może płynąć na Węgry z każdego z nich. Wraz z uruchomieniem terminala LNG na wyspie Krk, osiągnęliśmy też możliwość dywersyfikacji dostaw. Traderzy MOL mają teraz bezpośredni dostęp do globalnego rynku LNG.W ostatnich latach zwiększyła się również przepustowość rurociągu węgiersko-rumuńskiego, a w perspektywie średnioterminowej spodziewamy się także dostępności surowca z Azerbejdżanu i rumuńskiego szelfu Morza Czarnego. Dzięki temu udało nam się zmniejszyć wpływ poszczególnych uczestników rynku i zrównoważyć szlaki dostaw surowca na Węgry.Interkonektory, znaczące pojemności magazynowe i położenie geograficzne stanowią o naszej silnej pozycji na rynku gazu i poprawiają bezpieczeństwo dostaw na Węgry.- Warto zaznaczyć, że poprzez rurociąg Przyjaźń odbieramy ok. 4-4,2 mln ton (ok. 65 proc.) rosyjskiej ropy rocznie. W Europie Środkowej rosyjska ropa stanowi ok. 60 proc. dostaw, podobny poziom notują Węgry, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Serbia, Finlandia i Polska.Należąca do MOL rafineria Danube została zaprojektowana z myślą o przerobie ropy wysokosiarkowej, takiej jak Ural/REBCO. W ostatnich 5-6 latach MOL zaczął stopniowo pozyskiwać i mieszać gatunki ropy naftowej Ural z innymi gatunkami.W przeciwieństwie do Polski, Węgry nie mają portów morskich, więc w przypadku konieczności przejścia np. z rurociągu Przyjaźń na rurociąg adriatycki, zajęłoby to ok. 8-10 tygodni. W takim przypadku zmienia się jednak tylko sposób transportu (gazociąg), ale ropa pozostaje rosyjska.W przypadku braku dostępności ropy Ural, rafineria w Százhalombatta na Węgrzech musiałaby przynajmniej częściowo wstrzymać pracę. W takiej sytuacji dostawy paliw na rynki regionu (dotyczy to Węgier, Słowacji, Czech, Serbii i Słowenii) mogłyby zostać zakłócone, a MOL musiałby szukać źródeł ropy crude, z której przerobem poradziłaby sobie nasza rafineria.Co więcej, niemal niemożliwe jest oszacowanie kosztów i czasu niezbędnego do ewentualnego przestawienia rafinerii na przerób innego rodzaju surowca.Jedną z ważniejszych lekcji z tego kryzysu jest zatem potrzeba jedności. Nasza współpraca z PKN Orlen może pogłębić dobre relacje pomiędzy Polską i Węgrami. Mamy wspólne długoterminowe cele i jesteśmy przekonani, że kiedy miną już obecne reperkusje polityczne, będziemy mogli zaproponować polskim konsumentom nową jakość na rynku detalicznym. Wspólnie będziemy też w stanie otworzyć korytarz Północ-Południe, zwiększając bezpieczeństwo i niezależność całego regionu.Z tego powodu obecne zarzuty natury politycznej uważamy nie tylko za bezpodstawne, ale po prostu smutne. Atakując tę transakcję, atakuje się bowiem ideę współpracy niezależnych państw Europy Środkowej, osłabiając jednocześnie niezależne przedsiębiorstwa działające w regionie.