MOL przetestuje ropę z własnego złoża w Azerbejdżanie

MOL odebrał transport lekkiej ropy ze złoża ACG w Azerbejdżanie, w którym firma jest jednym z większych udziałowców. Surowiec trafi do słowackiej rafinerii węgierskiego koncernu.

Węgrzy, jako kraj pozbawiony dostępu do morza, znaleźli się w wyjątkowo trudnym położeniu po wprowadzeniu sankcji na rosyjską ropę. Nie mają możliwości zapewnienia wystarczającej ilości surowca z alternatywnych kierunków.

Dostawa ropy naftowej z nowego źródła, jakim jest azerskie złoże, daje węgierskiemu koncernowi alternatywę w kontekście sankcji UE dotyczących eksportu produktów naftowych pochodzenia rosyjskiego.

Tankowiec Seavelvet, transportujący 90 tys. ton surowca, zawinął do portu Omisalj w Chorwacji, skąd ropa trafi do należącej do koncernu MOL rafinerii Slovnaft na Słowacji rurociągiem Adria.

MOL odebrał transport 90 tys. ton ropy naftowej ze złoża Azeri-Chirag-Gunashli, którego firma jest udziałowcem. Jak podkreśla węgierski koncern, to istotny krok w kierunku dywersyfikacji dostaw ropy. Nowe źródło zapewnia również firmie większą elastyczność w kontekście sankcji UE na produkty naftowe pochodzenia rosyjskiego.

Ropa z azerskiego złoża trafi do słowackiej rafinerii MOL-a

Ropa wydobywana ze złoża ACG, którego MOL jest trzecim co do wielkości udziałowcem, rozpoczęła swoją podróż w terminalu Sangachal niedaleko Baku, skąd rurociągiem BTC, w którym również udziały ma MOL, trafiła do tureckiego portu w mieście Ceyhan. Stąd, tankowcem Seavelvet, 90 tys. ton surowca popłynęło do chorwackiego portu Omisalj, a następnie rurociągiem Adria, do słowackiej rafinerii Slovnaft, należącej do grupy.

Testowa produkcja przy użyciu azerskiej ropy rozpocznie się w kwietniu. Będzie to kolejny z serii testów różnych gatunków ropy, jakie trafiły ostatnio do rafinerii Slovnaft z Bliskiego Wschodu i rejonu Morza Kaspijskiego.

- Dostawa azerskiej ropy to dla nas bardzo ważne wydarzenie, wzmacniające naszą elastyczność w zakresie pozyskiwania surowca. To również doskonała okazja domknięcia całego łańcucha wartości, co zawsze stanowi duże osiągnięcie. W MOL Group zawsze myślimy o bezpieczeństwie dostaw dla regionu, dlatego cieszymy się mogąc zapewnić dostawy surowca z naszego własnego złoża - powiedział Gabriel Szabó, wiceprezes wykonawczy ds. segmentu downstream MOL.

Węgrzy chcą stać się łącznikiem między Azerbejdżanem a Europą

MOL Group chce stać się ważnym gospodarczym łącznikiem pomiędzy Azerbejdżanem i Europą Środkowo-Wschodnią. W 2020 r. firma kupiła 9,57 proc. udziałów w złożu naftowym ACG, jednym z najważniejszych dla gospodarki Azerbejdżanu oraz 8,9 proc. udziałów w rurociągu BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan).

- Ta dostawa pokazuje, jak istotną decyzją było nabycie udziałów w złożu ACG. Możliwość zaopatrywania własnych rafinerii ze źródeł pozaeuropejskich zapewnia nam dodatkową elastyczność I możliwość reagowania na zmieniające się warunki. W razie potrzeby, możemy sprzedać nasze udziały w wydobyciu lub sprowadzić surowiec do naszego najważniejszego regionu, wzmacniając bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych w Europie - powiedział Zsombor Marton, wiceprezes wykonawczy ds. wydobycia i produkcji MOL.

MOL Group jest trzecim największym inwestorem w projekcie ACG, po BP i SOCAR. Złoże odpowiada za 15 proc. całkowitej produkcji i 25 proc. rezerw MOL-a. Rurociąg BTC może odegrać istotną rolę w zapewnieniu dostaw surowca do rafinerii MOL w Bratysławie na Słowacji, ale też w Százhalombatta na Węgrzech.