MOL stracił na regulacji cen paliw na Węgrzech

Węgierska grupa petrochemiczna MOL zanotowała w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosty w segmencie wydobywczym i spadki w dystrybucji. To drugie było głównie spowodowane urzędową regulacja cen paliw na Węgrzech. Koncern niebawem ma nabyć 417 stacji Lotosu w ramach warunków koniecznych do połączenia Lotosu z Orlenem.

Węgierska MOL Group zanotowała w pierwszym kwartale 2022 roku 833 mln dolarów zysku EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami), o 6 proc. mniej niż trzy miesiące wcześniej. Na wynik pierwszego kwartału wpłynęły z jednej strony bardzo wysokie ceny ropy i gazu, z drugiej zaś, zmienna sytuacja na rynkach czy obowiązujące w niektórych krajach regionu maksymalne ceny paliw. Wszystkie segmenty biznesu MOL przyniosły jednak dodatnie wyniki.

Czytaj też: Fuzja Orlenu z Lotosem ma nowy wymiar, dziś bardzo ważny

W najbliższym czasie do największych wyzwań, jakie stoją przed firmą, należy zapewnienie stabilnych dostaw energii przy zachowaniu zyskowności biznesu.

- Dokładamy wszelkich starań, by dostosować się do nowych warunków, dywersyfikując nasze portfolio, by zabezpieczyć dostawy energii dla regionu. Jesteśmy także w trakcie transformacji, wymagającej znaczących nakładów inwestycyjnych. Pomimo panującej na rynku zmienności, jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować ten proces. Odporny model biznesowy pozwolił nam przetrwać niejeden kryzys, dlatego jestem przekonany, że utrzymamy istotną pozycję, jako stabilny dostawca energii i zaufany partner dla naszych klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa - powiedział Zsolt Hernádi, prezes Grupy MOL.

Urzędowa regulacja cen zaniżyła wynik

Segment upstream (poszukiwawczo-wydobywczy), zanotował w pierwszym kwartale wzrost EBITDA o 104 proc., do poziomu 504 mln dolarów. Wpłynęły na to stale rosnące ceny surowców – ropa podrożała o ponad 40 dolarów na baryłce, a cena gazu wzrosła pięciokrotnie.

Segment detaliczny zanotował spadek wskaźnika EBITDA o 44 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku, pomimo wzrostu wielkości sprzedaży o jedną piątą i liczby transakcji o 7 proc., co wpłynęło na zwiększenie udziałów rynkowych MOL w regionie.

Regulacje ograniczające ceny paliw na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie, cofnęły wynik EBITDA segmentu do poziomów z 2017 r. Marża na ofercie pozapaliwowej wzrosła o 8 proc., głównie dzięki ofercie gastronomicznej oraz produktów spożywczych. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła w pierwszym kwartale 2022 r. do 1081 (z 984 rok wcześniej).

W styczniu 2022 r. MOL podpisał umowy z Grupą Lotos i PKN Orlen, których wynikiem będzie wymiana aktywów i przejęcie przez MOL 417 stacji paliw w Polsce, co pozwoli firmie stać się trzecim największym graczem na lokalnym rynku detalicznym. Transakcja czeka jeszcze na zgody odpowiednich organów.