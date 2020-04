MOL w obliczu koronawirusa zmienia prognozy i oszczędza

Pandemia koronawirusa nie pozostanie bez wpływu na działalność węgierskiego koncernu paliwowo-gazowego MOL. Spółka zwiera szyki, by móc lepiej przetrwać perturbacje związane z SARS-CoV-2.

- W świetle niepewności co do dalszego rozwoju makroekonomicznego, zaktualizowana została także prognoza wydobycia z poziomu 120 mboe na dzień, do poziomu 115-120 m (przy założeniu wkładu ze złoża ACG przez sześć miesięcy w bieżącym roku). Wdrożone zostały również liczne działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności oraz ogólnego kosztu wydobycia do poziomu 25 dol. za baryłkę - czytamy w stanowisku firmy.Pandemia dotyka również MOL-a w sferze przerobu paliw. Ograniczenia wprowadzone przez rządy w obliczu koronawirusa spowodowały spadek popytu pomiędzy 20, a 40 proc. dla kluczowych grup produktów.- Pomimo pewnych wyzwań operacyjnych oraz konieczności ciągłej optymalizacji kosztów, korzystamy również na obecnie atrakcyjnych marżach, utrzymując wszystkie nasze rafinerie w ruchu, nawet jeśli wiąże się to z obniżonymi stawkami. MOL będzie nadal zapewniał pewne i bezpieczne dostawy ropy i produktów chemicznych na kluczowe rynki, na których działa tłumaczy spółka - deklaruje węgierska firma.