MOL wyda ogromne pieniądze, by przerabiać inną ropę niż rosyjska

Węgierska grupa naftowa MOL zamierza przeznaczyć 500-700 milionów dolarów na nowe technologie pozwalające przerabiać w swoich rafineriach różne gatunki ropy - powiedział w wywiadzie dla Agencji Reutera prezes firmy Zsolt Hernadi.

Węgierski koncern paliwowy MOL na mocy specjalnej zgody Komisji Europejskiej może nadal kupować ropę od rosyjskich dostawców, która jest dostarczana południową nitką ropociągu Przyjaźń. Surowiec dociera tędy do rafinerii na Węgrzech i Słowacji. Przez ostatnie lata zaledwie kilka procent przerabianej przez firmę ropy naftowej pochodziło z innego kierunku niż wschodni.

MOL zamierza przeznaczyć kilkaset milionów towarów na inwestycje pozwalające zróżnicować dostawy ropy naftowej

W 2022 roku rafineria w Bratysławie, należąca do kontrolowanego przez MOL Slovnaftu, w 95 proc. przerobiła ropę rosyjską, w tym roku możliwe jest ograniczenie dostaw z Rosji do poziomu 70 procent. Jednak, aby możliwe były korzystanie z alternatywnych źródeł zaopatrzenia, konieczne jest przeprowadzenie inwestycji, które dostosują infrastrukturę do innych gatunków ropy.

- Planujemy przeznaczyć 500-700 milionów dolarów na inwestycje w technologie niezbędne do wykorzystania w procesie przerobu innych gatunków ropy niż Urals. Na ten cel chcemy pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. Chcielibyśmy móc swobodnie decydować pod koniec 2025 roku jaki rodzaj ropy chcemy kupić do której rafinerii- powiedział w wywiadzie dla Reutersa prezes koncernu MOL Zsolt Hernadi.

MOL realizował w tym roku zakupy ropy naftowej dostarczanej do adriatyckich portów w Chorwacji. Na podstawie umowy z chorwackim operatorem ropociągów Janaf w pierwszym kwartale do węgierskich rafinerii trafiło tą drogą 500 tysięcy ton importowanej ropy. Obecnie trwają rozmowy mające na celu wynegocjowanie niższych stawek za transport surowca ponieważ zostały one znacząco podwyższone, obniżając efektywność przerobu ropy.

Węgrzy za usługi tranzytu rosyjskiej ropy będą się bezpośrednio rozliczać z ukraińskim operatorem ropociągów

Hernadi powiedział także, że trwają rozmowy mające rozwiązać podobny spór o ceny tranzytu rosyjskiej ropy przez ukraiński odcinek rurociągu Przyjaźń z operatorem Ukrtransnaft. W tym przypadku Węgrzy zobowiązali się do tego, że to oni, a nie strona rosyjska będą rozliczać się za usługę transportu ropy.

MOL od grudnia 2004 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2022 roku spółka miała skonsolidowane przychody na poziomie 26,3 miliarda dolarów i wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 1,6 miliarda dolarów.

W grudniu 2022 roku koncern sfinalizował przejęcie 410 stacji benzynowych w Polsce, działających do tej pory pod logo Lotosu.

Największymi akcjonariuszami Grupy MOL są: rząd węgierski, który bezpośrednio posiada 15,24 procent akcji, państwowa agencja Tihany Foundation (10 procent akcji). Spółka posiada też własne akcje stanowiące 7,39 procent kapitału. Na kolejnych miejscach jest Oman Oil, który ma 7,04 procent, węgierski Bank OTP z 4,90 procent akcji oraz ING Bank NV z udziałem 4,48 procent.

W akcjonariacie firmy jest obecnie 9 polskich funduszy OFE, które łącznie mają 5,24 procent akcji.