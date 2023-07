MOL zastępuje Lotos. Do końca wakacji 100 stacji w węgierskich barwach

MOL zmienia barwy na przejętych od Lotosu stacjach benzynowych. Obecnie przy polskich drogach pod marką węgierskiego koncernu działa już 50 stacji benzynowych, a do wakacji będzie ich już 100.

Węgierski MOL, który przejął w ramach realizacji środków zaradczych do fuzji Orlenu i Lotosu 417 stacji w Polsce, sukcesywnie przeprowadza proces zmiany ich marki i oferty.

Jak informuje firma, do końca okresu letniego pod marką MOL będzie działało 100 stacji Lotosu w całej Polsce. Obecnie jest to już 50 stacji.

MOL Polska poinformował też , że uruchamia w Polsce program lojalnościowy MOL Move i zgodnie z wcześniej przekazywaną informacją zamyka program lojalnościowy Lotos Navigator.

Firma podała, że klienci, którzy korzystali z programu Lotos Navigator i zarejestrują się w MOL Move podając numer karty Navigator lub ten sam adres e-mail, otrzymają dodatkowe korzyści w aplikacji MOL Move.

- Z przyjemnością ogłaszam wprowadzenie MOL Move w Polsce i jestem przekonany, że klienci tutaj również docenią liczne zalety nowego programu lojalnościowego - powiedział Richard Austen, prezes zarządu MOL Polska, cytowany w komunikacie.

Firma podała, że natychmiastową korzyścią po zarejestrowaniu się w MOL Move jest pięć kuponów zniżkowych do wykorzystania przy tankowaniu na stacjach Lotos i MOL w Polsce do końca sierpnia 2023.

Dzięki kuponom klienci mogą czterokrotnie zatankować dowolne paliwa EVO i LPG ze zniżką 35 groszy za litr, każdorazowo do 100 litrów i dodatkowo mogą zatankować jednorazowo do 100 litrów paliwa premium EVO Plus ze zniżką 45 groszy za litr.



MOL oficjalnie wszedł na polski rynek w grudniu 2022 dzięki finalizacji transakcji z PKN Orlen i Grupą Lotos, w wyniku której grupa MOL przejęła ponad 410 stacji działających pod marką Lotos.

Grupa MOL to międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa działa w ponad 30 krajach, zatrudnia łącznie 25 tys. osób.