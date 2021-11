MOL znacząco poprawia wyniki

Grupa MOL poprawiła w trzecim kwartale wyniki finansowe pomimo zawirowań na światowych rynkach - podała spółka w komunikacie. Dzięki korzystnym warunkom makro, dwukrotnie wyższym niż przed rokiem marżom petrochemicznym oraz zdyscyplinowanej polityce wewnętrznej firmy, wynik CCS EBITDA sięgnął w tym okresie 1,025 mld dol. Po trzech kwartałach 2021 roku, wynik EBITDA wzrósł tym samym do poziomu 2,583 mld dol., co pozwoliło podnieść prognozę na cały rok do poziomu co najmniej 3,2 mld dol.

W segmencie wydobywczym MOL wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł o 87 proc. w ujęciu roocznym, do poziomu 396 mln dol.

Segment upstream wygenerował najwyższe przepływy pieniężne w grupie, osiągając wynik EBITDA na poziomie 396 mln dol., co oznacza wzrost o 87 proc. rok do roku i 18 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Segment downstream zanotował wzrost do poziomu 436 mln dol., m.in. dzięki korzystnym warunkom makro, w tym podwojeniu marż petrochemicznych w ostatnim roku.

