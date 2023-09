Moya i Amic Energy będą akceptowały swoje karty flotowe

Firma Anwim SA, właściciel marki Moya oraz Amic Polska Sp. z o.o. zarządzająca stacjami AMIC Energy podpisały umowę o wzajemnej akceptacji kart flotowych.

Nowa współpraca umożliwi uczestnikom programów flotowych sieci Moya oraz AMIC Energy bezgotówkowe tankowanie na stacjach partnerskich w całej Polsce.

Uczestnicy programu Moya firma mogą bezgotówkowo tankować na 117 stacjach paliw Amic. Z kolei karty paliwowe Amic, poza stacjami sieci, będą docelowo akceptowane na ponad 420 stacjach Moya.

To dla obu operatorów ważny krok w kierunku rozwoju dostępności oferty dla klientów biznesowych.

Wzajemna akceptacja kart paliwowych jest dobrą wiadomością dla biznesowych klientów sieci Moya oraz Amic. Uczestnicy programu Moya firma mogą bezgotówkowo tankować na 117 stacjach paliw Amic. Do tej pory flotowi klienci Moya mogli korzystać z ponad 880 punktów Moya oraz Shell. Partnerstwo z Amic daje im łącznie dostęp do niemal 1000 stacji paliw w całej Polsce.

Z kolei karty paliwowe Amic, poza stacjami sieci, będą docelowo akceptowane na ponad 420 stacjach Moya, w tym w obiektach samoobsługowych oraz wygodnych stacjach automatycznych, przystosowanych wyłącznie do obsługi klientów flotowych. Ta inicjatywa jest rezultatem dążeń obu firm do dostarczenia klientom flotowych jak najlepszych rozwiązań i usprawnienia korzystania z ich usług.

Moya od wielu lat rozwija program dla klientów flotowych. Jego oferta dostosowana jest do każdego przedsiębiorstwa, w tym do mikrofirm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Użytkownicy zyskują atrakcyjne rabaty na paliwa, pełną kontrolę nad dokonanymi tankowaniami i wygodne rozliczenia.

Członkowie programu od kilku lat mają także do dyspozycji aplikację mobilną, która pozwala dokonywać transakcji za paliwo bez konieczności użycia fizycznej karty Moya firma. To rozwiązanie jest na bieżąco aktualizowane i udoskonalane, aby zapewnić klientom maksymalny poziom użyteczności. Na stacjach Amic Energy będą akceptowane zarówno karty, jak i aplikacja Moya firma.

- Współpraca z Amic Energy to 117 nowych punktów na mapie Polski, gdzie honorowane są nasze karty flotowe. Tym samym, uczestnictwo w programie Moya Firma umożliwia bezgotówkowe tankowanie na tysiącu stacji w kraju - podkreśla Andrzej Kisała, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży flotowej w Grupie Anwim.

Anwim SA rozwija usługi flotowe także poza granicami Polski. Dzięki przejęciu holenderskiego operatora kart paliwowych The Fuel Company (TFC), użytkownicy programu Moya firma mają do dyspozycji ponad 4,6 tys. stacji w 18 krajach Europy. Dodatkowe korzyści to także rozliczanie opłat drogowych oraz możliwość szybkiego zwrot podatku VAT i akcyzy na zakupione za granicą paliwo.

- Współpraca z siecią stacji paliw Moya pozwoli nam znacznie rozszerzyć zasięg programu i doskonale zapełni obszary na mapie Polski, gdzie nie byliśmy dotychczas dostępni - mówi Michał Wadowski, Fleet Card Manager w AMIC Polska.

Rozszerzenie akceptacji kart paliwowych Moya Firma oraz Amic obowiązuje od 4 września 2023 roku.

Stacje paliw Moya obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. Dla klientów flotowych ciekawą propozycją jest program Moya Firma, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie płatności bezgotówkowych. Aplikacja mobilna Moya Firma daje możliwość efektywnego zarządzania flotami samochodowymi.

Pod marką AMIC Energy działa aktualnie w Polsce 117 nowoczesnych stacji paliw.