Moya ma już 400 stacji paliw, ale celuje w znacznie więcej

Powstają nowe stacje sieci Moya. W Myślenicach został otwarty 400. punkt w niebiesko-czerwonych barwach.

Anwim, operator i właściciel Moya, zapowiada dalszą ekspansję na polskim rynku.

Zgodnie z założeniami strategii firmy w 2023 r. otwartych zostanie minimum 50 nowych punktów.

Zagęszczanie sieci stacji paliw w Polsce to jeden z kluczowych kierunków rozwoju firmy. Nie mniej ważny jest rozwój jakościowy, a także ukierunkowanie na ekologię.

Założona w 2009 roku sieć stacji paliw Moya liczy obecnie 400 obiektów. Znajdują się one na terenie całej Polski, zarówno przy drogach krajowych i lokalnych, jak i w dużych miastach oraz mniejszych ośrodkach.

- Dwa lata temu o tej porze otwieraliśmy w Tarnowie stację Moya nr 300. Dziś świętujemy jubileusz dołączenia do naszej sieci kolejnych stu stacji. Punkt w Myślenicach jest 400. w niebiesko-czerwonych barwach. Plan na przyszły rok zakłada otwarcie kolejnych 50 stacji, a do końca 2024 r. chcemy mieć ich 500 - zapewnia Rafał Pietrasina, prezes Anwimu.

Spółka wdraża rozwiązania proekologiczne i kreśli plany zielonej transformacji, by kontynuować rozwój na następne lata. Rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, które docelowo będą w pełni zasilane z odnawialnych źródeł energii, to jeden z elementów realizacji nowego wyzwania, którym jest umożliwienie transportowi realnej transformacji energetycznej w kierunku rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych. Pierwszym etapem realizacji tej strategii jest budowa sieci 70 ładowarek samochodów elektrycznych do 2025 r., w tym 50 szybkich urządzeń o mocy 150 i 180 kW.

Otwarta 22 grudnia stacja Moya w Myślenicach jest jubileuszowym 400. punktem w sieci. Kierowcy mogą tam zatankować każdy rodzaj paliwa.

Moya jest jedyną siecią, która ma w swoim portfolio trzy typy stacji paliw: tradycyjne, z wielobranżowymi sklepami i konceptami gastronomicznymi, automatyczne, przeznaczone wyłącznie dla flot oraz samoobsługowe, umożliwiające szybkie i bezpieczne tankowanie klientom indywidualnym oraz biznesowym.