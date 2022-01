Moya umacnia pozycję lidera niezależnych stacji paliw

W sieci Moya zaczęło funkcjonować kolejnych pięć stacji paliw. Są to stacje franczyzowe - w Rzeszowie i Choroszczy (woj. podlaskie) oraz własne – w Kościerzynie (woj. pomorskie), Poznaniu i Głogowie. Obecnie w należącej do spółki Anwim ogólnopolskiej sieci stacji paliw działa prawie 350 placówek, w tym ok. 80 stacji własnych.

Anwim chce kontynuować strategię rozwoju sieci Moya zachowując dotychczasową dynamikę wzrostu. Celem długoterminowym jest osiągnięcie pułapu 500 punktów do końca 2024 roku.

W sieci Moya pojawiają się zarówno stacje franczyzowe, jak i własne w trzech modelach: konwencjonalne z konceptem gastronomicznym i sklepem, automatyczne i samoobsługowe.

Największym operatorem z grupy stacji niezależnych jest sieć Moya, która – według danych POPiHN - zrzeszała na koniec września 343 stacje, czyli blisko 10 proc. z 3 763 obiektów niezależnych ogółem.

Lider wśród niezależnych