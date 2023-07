Na akcjach Orlenu można ostatnio sporo zarobić, a w tle jest jeszcze wysoka dywidenda

W ciągu zaledwie dwóch tygodni notowania akcji Orlenu na giełdzie w Warszawie wzrosły o 10 procent, a średnie obroty przekraczają dziennie 180 milionów złotych. Otwarte pozostaje pytanie, czy to jest już koniec swoistego letniego rajdu świętego Mikołaja na tych akcjach?

Akcje Orlenu przebiły granicę 70 złotych i mają potencjał do dalszych wzrostów.

Dla spółki umocnienie się euro, złotego i korony czeskiej do dolara oznacza dodatkowe zyski.

Dywidenda kusi akcjonariuszy, dlatego chętnie kupują papiery płockiego giganta.

W minioną środę (19 lipca) akcje Orlenu przebiły barierę 70 złotych i są na poziomach nienotowanych od niemal roku. W ciągu jednej sesji wzrost wyniósł 4 procent, chociaż nie były wcześniej publikowane żadne komunikaty mające bezpośredni wpływ na zachowania inwestorów.

Gdy dodatkowo po zakończeniu sesji okazało się, że obrót akcjami płockiego giganta paliwowo-energetycznego przekroczył 180 milionów, można było ocenić, że za zakupami stoją nie tylko polskie fundusze inwestycyjne i banki, ale także zagraniczni inwestorzy.

Jednym z argumentów popychających akcje Orlenu na wyższe poziomy jest kwestia zbliżającej się daty nabycia praw do dywidendy. Zgodnie z uchwała podjęta na walnym zgromadzeniu w czerwcu akcjonariusze dokonali podziału zysku za 2022 roku. Zarząd rekomendował przeznaczenie 20,88 miliardów złotych na kapitał zapasowy, zaś resztę - czyli około 6,385 miliarda złotych - na wypłatę dywidendy.

Inwestorzy zarabiają nie tylko na dywidendzie, ale także na kursie akcji

Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie 5,50 złotego. brutto i 4,45 zł netto. Ustalono, że dniem dywidendy będzie 10 sierpnia 2023 roku, a wypłata nastąpi 31 sierpnia tego roku. W związku z tym, aby dopełnić formalności związanych z rejestracją papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), należy kupić akcje Orlenu najpóźniej na sesji 8 sierpnia. Wówczas mamy pewność, że papiery zapisane na naszym rachunku inwestycyjnym w biurze maklerskim będą uczestniczyć w dywidendzie.

Dlatego warto pamiętać, że za kilka dni nastąpi na papierach Orlenu operacja odcięcia dywidendy. Oznacza to, że kwota wypłaconej dywidendy – brutto, przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych – zostaje odjęta od kursu po dniu ustanowienia prawa do dywidendy. Nie ma więc żadnej możliwości otrzymania dywidendy bez posiadania akcji w momencie odcięcia praw do dywidendy od kursu.

Następnego dnia po nabyciu prawa do dywidendy akcje można sprzedać, a pieniądze od spółki pomniejszone o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych i tak zostaną nam wypłacone. Przy wzroście kursu akcji można więc zarobić nie tylko na dywidendzie, ale także na operacjach ich kupna i sprzedaży. Stąd między innymi wynika zainteresowanie akcjami płockiego giganta.

Baryłka ropy naftowej wyrażona w dolarach kosztuje obecnie o 10 procent mniej niż na początku tego roku

Inną sprawą są także realia ekonomiczne w jakich działa Orlen. Nie odwołujemy się do początku rok,u kiedy na stacjach benzynowych w Polsce panowało ogromne zamieszanie z cenami paliw spowodowane wzrostem stawek podatku VAT od oleju napędowego i benzyn do wcześniejszego poziomu 23 procent. Odnieśmy się do sytuacji z końca kwietnia 2023 roku.

Pod koniec kwietnia na stacjach paliw mieliśmy następujące ceny: olej napędowy 6,36 złotego za litr, a benzyna 95 - 6,64 złotego. Dla uzupełnienia na rynkach światowych ropa naftowa w kontraktach na dostawy za 30 dni wyceniana była, w przypadku Brent czyli surowca z Morza Północnego na 85,8 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI (West Texas Intermediate) z kolei kosztowała 81,68 dolara za baryłkę.

Porównajmy to ze średnimi cenami przy dystrybutorach, jakie mamy obecnie. Olej napędowy na stacjach Orlenu kosztuje 6,39 złotego, a benzyna 6,68 złotego. Oczywiście wiele zależy od tego, w jakim mieście i w jakiej lokalizacji dokonamy odczytu cen. Jednak ceny wyjściowe są niemal identyczne jak ponad 2,5 miesiąca temu.

Natomiast cena surowca obecnie nie przekracza 80 dolarów za baryłkę, a gdyby odnieść się do kontraktów sprzed miesiąca to wówczas notowania nie przekraczały 76 dolarów. To pokazuje przestrzeń do większych zarobków niż pod konice kwietnia.

Co prawda Orlen dla posiadaczy karty lojalnościowej Vitay oferuje wakacyjną zniżkę w wysokości 30 groszy na litr benzyny i diesla. Koncern na rabatach jednak niespecjalnie traci, bo jednocześnie zachęca kierowców do przyjazdu na stacje benzynowe, co oznacza w praktyce większe zakupy pozapaliwowe, które charakteryzują się wysoką marżą na sprzedaży.

Stacje benzynowe dają stały dochód i pozwalają zwiększyć marżę na produkowanym w rafineriach paliwie

Sprawdzić warto też inny parametr. Otóż jeszcze na początku tego roku jeden dolar amerykański był warto 4,40 złotego. Teraz jego wartość spadła do około 4 złotych, a kilka dni temu było to tylko 3,96 złotego. Co to oznacza? Orlen ponosi koszty przerobu ropy naftowej w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie i rozlicza się w odpowiednio w złotym, koronie i euro. Te waluty umocniły się w stosunku do dolara o ponad 10 procent w ciągu ostatnich dwóch kwartałów.

Podobnie jest z przychodami z detalicznej sprzedaży paliw na stacjach benzynowych w tych krajach oraz w Niemczech i na Słowacji. Jedynie węgierski forint był i jest jedną z najsłabszych europejskich walut. To powoduje dodatkowe zyski wynikające z różnic kursowych.

Inwestorzy z dużą dokładnością dostrzegli wszystkie uwarunkowania i dlatego kupują akcje Orlenu. Na zamknięciu piątkowej (21 lipca) sesji spółka straciła zaledwie dwa grosze, ale utrzymała się powyżej 70 złotych za jedną akcję. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach, jeśli nie pojawią się nowe zagrożenia, kurs akcji będzie rósł.

Ważnym impulsem do wzrostów jest także pominięcie koncernu w ustawie o podatku solidarnościowym, który mają zapłacić spółki z branży węglowej. Gdyby Orlen został objęty tą ustawą, z kasy firmy wypłynęłoby około 10 miliardów złotych. A tak te środki mogą czekać na wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok oraz na nowe inwestycje. Zgodnie z przyjętą wieloletnią strategia akcjonariusze mogą liczyć na co najmniej 4 złote dywidendy każdego roku.