Na części francuskich stacji paliw obowiązuje górny limit cen

Od poniedziałku na 2200 stacjach paliw we Francji należących do koncernu paliwowo-energetycznego TotalEnergies wprowadzono górny limit cen na benzynę i olej napędowy. Obowiązująca cena to 1,99 euro za litr paliwa.

Na początku lutego tego roku prezes koncernu paliwowo-energetycznego TotalEnergies Patrick Pouyanne zadeklarował, że górny poziom cen benzyny E95 i oleju napędowego będzie ustalony na poziomie 1,99 euro. W pewnym stopniu wyłączone są z tego stacje paliwowe przy autostradach.

W ciągu ostatnich kilku tygodni ceny na francuskich stacjach benzynowych rosły wraz z notowaniami ropy naftowej na światowych giełdach. Konsekwencją tego były kolejne podwyżki, które doprowadziły do tego, że w już minionym tygodniu na wielu stacjach cena przekroczyła nawet 2,15 euro za litr paliwa.

Oznacza to w praktyce, że mamy do czynienia z poziomem cen, który jest podobny do tego, jaki był w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku, kiedy pojawiły się problemy z zaopatrzeniem w surowiec w wyniku sankcji nałożonych na import z Rosji.

TotalEnergies w opublikowanym komunikacie przekazał, że od poniedziałku na 2200 stacjach paliw wprowadzony zostanie czasowo górny limit cen na poziomie 1,99 euro. Na pozostałych 1210 stacjach limit nie będzie obowiązywał. Wykaz stacji z niższą cenę jest już dostępny na stronach internetowych spółki. Zgodnie z założeniami rozwiązanie ma obowiązywać do końca 2023 roku.