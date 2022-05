Na giełdach ropy spadki cen - po raz pierwszy od 4 sesji

Ropa naftowa w USA tanieje po raz pierwszy od 4 sesji w reakcji na słabe dane makro z Chin, które sygnalizują, że lockdowny wprowadzane w tym kraju w związku z epidemią Covid-19 uderzyły w gospodarkę tego największego na świecie importera ropy naftowe j - informują maklerzy.

Z opublikowanych w poniedziałek danych wynika, że produkcja przemysłu w Chinach w kwietniu w ujęciu rdr spadła o 2,9 proc. wobec wzrostu poprzednio o 5,0 proc. i prognoz analityków +0,5 proc.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 108,32 USD, niżej o 1,96 proc.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na lipiec jest wyceniana po 109,19 USD za baryłkę, w dół o 2,12 proc.

Z opublikowanych w poniedziałek danych wynika, że produkcja przemysłu w Chinach w kwietniu w ujęciu rdr spadła o 2,9 proc. wobec wzrostu poprzednio o 5,0 proc. i prognoz analityków +0,5 proc.

Z kolei sprzedaż detaliczna w Chinach spadła o 11,1 proc. rdr w kwietniu po spadku poprzednio o 3,5 proc. Tu analitycy prognozowali spadek o 6,6 proc. rdr.

Wydatki chińskich konsumentów spadły zaś w kwietniu do najniższego poziomu od początku pandemii Covid-19.

Niszy był też popyt na ropę - w kwietniu zapotrzebowanie na ten surowiec w Chinach spadło o 6,7 proc. rdr do 12,09 mln baryłek dziennie.

Stopa bezrobocia w IV wzrosła tymczasem do 6,1 proc. z 5,8 proc. w III i wobec prognozy 6 proc.

"Dane z Chin są okropne, przez co na rynkach ropy będą rządzić +niedźwiedzie naftowe+ - wskazuje Stephne Innes, partner zarządzający SPI Asset Management Pte.

"Niska płynność również zwiększa wahania cen na rynku paliw" - dodaje.

Chiny zmagają się obecnie z najsilniejszą falą epidemii Covid-19 od ponad 2 lat.

Podczas, gdy większość krajów świata złagodziła ograniczenia po zaszczepieniu znacznego odsetka ludności, to władze Chin obstają przy strategii "zero covid" i dążą do całkowitej eliminacji wirusa.

Od początku kwietnia w surowym lockdownie jest 25-milionowy Szanghaj, uznawany za najbogatsze miasto Chin. Sytuacja zaczyna się jednak powoli poprawiać i możliwe, że władze rozpoczną łagodzenie najsurowszych elementów trwającej w tym mieście od 6 tygodni blokady.

Na razie około 980 tys. mieszkańców Szanghaju, z 25 milionów zamieszkujących to miasto, pozostaje w "najściślejszym" lockdownie i nie może opuszczać swoich domów.

"Normalne życie" i produkcja przemysłu Szanghaju mają zostać wznowione od połowy do końca czerwca - zapowiedział w poniedziałek zastępca burmistrza tego miasta Zong Mingn.

Od poniedziałku władze miasta mają stopniowo dopuszczać do ruchu taksówki i prywatne samochody na niektórych obszarach, a od 22 maja mają zostać wznowione połączenia kolejowe i autobusowe.