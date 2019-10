Na jakim etapie jest projekt EFRA? Sprawdziliśmy

Warta około 2,3 miliarda złotych perła w koronie Grupy Lotos, czyli projekt efektywnej rafinacji (EFRA), produkuje już pierwsze wysokomarżowe produkty. - Rozruch jest procesem niezwykle skomplikowanym i obecnie jesteśmy na etapie stabilizacji procesu produkcyjnego. Trwają też przygotowania do testu wydajności kompleksu - ujawnia w rozmowie z WNP.PL Adrian Szkudlarski, członek zarządu Lotos Asfalt.

Wyniki Lotosu

Kolejne efekty EFRY to optymalizacja kosztów utrzymania rafinerii i przetwórstwa ropy oraz wzrost wskaźnika kompleksowości rafinerii z 9,5 do 10,7, co oznacza przejście na wyższy, bardziej efektywny poziom technologiczny.Prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca podkreślał w rozmowie z WNP.PL, że projekt EFRA to inwestycja, która zmienia całą strukturę gdańskiej rafinerii. - To jest bardzo innowacyjny projekt wykorzystujący nowoczesne technologie. Jest zbudowany w bardzo czysty i ekologiczny sposób. Chcemy, żeby został uruchomiony w sposób bezpieczny i stabilnie pracował - wskazywał nasz rozmówca.- Nasza marża modelowa, czyli tyle, ile na jednej baryłce przerobionej ropy przeciętnie zarabiamy w rafinerii, waha się między 5 a 9 dolarów. Projekt EFRA daje dodatkowe 2-4,5 dolara. Oznacza to zasadniczą zmianę w rentowności spółki - dodawał Bonca.Ma to szczególne znaczenie w najbliższym okresie, kiedy wchodzą w życie przepisy niskosiarkowe. - One co prawda już obowiązują na Bałtyku, ale teraz są wprowadzane globalnie. Chodzi o paliwa żeglugowe, które muszą być rzeczywiście czyste, co spowoduje, że ceny produktów bez siarki i z siarką mocno się rozejdą - wskazywał prezes Lotosu.Czytaj też: Efekty finansowe projektu EFRA jeszcze w 2019 roku Wynik EBITDA LIFO (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją plus wycena zapasów) to 0,86 mld zł, w tym segmentu produkcji - 0,78 mld zł, segmentu wydobywczego - 0,07 mld zł. Wydobycie ropy naftowej Grupy Lotos wyniosło w trzecim kwartale 8139 boe/d, wydobycie gazu ziemnego 9657 boe/d. Spółka sprzedała w tym czasie 7157 boe/d ropy i 9493 boe/d gazu.Rafineria Grupy Lotos przerobiła 2726 tys. ton ropy naftowej. Ostateczne wyniki za III kwartał 2019 roku poznamy 30 października.Czytaj też: Lotos Oil i Ecol razem obsłużą projekt EFRA