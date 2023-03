Na polskich lotniskach przybywa automatów do tankowania

Rośnie sieć automatycznych stacji paliw Warter Aviation - marki należącej do polskiej firmy Warter Fuels, która pokrywa połowę europejskiego zapotrzebowania na paliwa lotnicze do samolotów z silnikami tłokowymi.

Tankomaty i dystrybutory umożliwiające tankowanie benzyny lotniczej Avgas 100LL znajdują się już na siedmiu lotniskach: Aeroklubu Elbląskiego, Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, Aeroklubu Lubelskiego, Aeroklubu Radomskiego, Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Benzynę UL-91 można też zatankować w pięciu lokalizacjach bez Aeroklubu Radomskiego i Lubelskiego. Z kolei na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim i Lubinie dostępne jest również paliwo Jet A-1, przeznaczone do silników turbinowych.

W tym roku spółka planuje otwarcie kolejnych punktów tankowania, a tam, gdzie nie ma własnych stacji, dostarcza paliwo miejscowym operatorom.

Rynek lotniczy w Polsce rośnie. Oby udało się dogonić Czechów

- Rynek charakteryzuje się ciągłą tendencją wzrostową. Poza regionalnymi lotniskami należącymi do aeroklubów istnieją także mniejsze lotniska i lądowiska prywatne. Niemniej ciągle jesteśmy na bardzo wstępnym etapie rozwoju lotnictwa z sektora GA (General Aviation). Widzimy to, patrząc choćby na najbliższych sąsiadów. Dużym sukcesem byłoby przynajmniej osiągnięcie poziomu nasycenia statkami powietrznymi, jaki udało się osiągnąć w Czechach, gdzie lata kilka razy więcej maszyn niż w Polsce. Bez przesady można powiedzieć, że obok innych środków transportu to właśnie statki powietrzne stały się nowym pomysłem na komfortowe podróżowanie zarówno turystyczne, jak i biznesowe u naszych południowych sąsiadów - przypomina Michał Stodolak, inżynier pilot, a zarazem ekspert od rynku lotniczego z Warter Fuels SA.

Według danych z 31 grudnia 2022 r. do polskiego rejestru cywilnych statków powietrznych wpisanych było 1875 samolotów, śmigłowców i motoszybowców. W ubiegłym roku rejestr powiększył się o 83 samoloty, 23 śmigłowce i 4 motoszybowce. Dużą popularnością w sektorze GA cieszą się lekkie śmigłowce Robinson R44, których zarejestrowano 11 sztuk, oraz jednosilnikowe samoloty Tecnam P2008 JC, których zarejestrowano 5.

Producent paliw z Płocka aktywny na całym świecie

Produkcja paliw lotniczych to ważna i systematycznie rozwijana część działalności produkcyjnej i handlowej producenta z Płocka. Warter Fuels od lat zaspokaja około połowy europejskiego zapotrzebowania na paliwa lotnicze do samolotów z silnikami tłokowymi.

- To bardzo ważny segment rynku, na którym chcemy nie tylko być, ale także konsekwentnie umacniać wypracowaną przez lata pozycję znaczącego globalnego dostawcy jakościowych i zaawansowanych technologicznie paliw lotniczych. Zarówno tych, które dziś napędzają silniki samolotów, jak i nowych, które wejdą do powszechnego użytku dopiero za kilka lat i nad którymi pracujemy dzięki własnemu zapleczu badawczemu - zapewnia Wojciech Okine, członek zarządu Warter Fuels.