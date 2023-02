Na polskim rynku stacji paliw oficjalnie zadebiutował nowy gracz

MOL zainaugurował oficjalnie swoją pierwszą stację paliw w Polsce. Kolejne obiekty w zielonych barwach pojawią się już w marcu. W sumie Węgrzy chcą rozwinąć swoją sieć do 600 obiektów, stając się numerem 2 w Polsce.

Po pierwszej stacji w Klemencicach MOL otworzy w marcu kolejne dwie przy drodze ekspresowej S8.

Docelowo Węgrzy chcą w Polsce w sieci mieć nawet do 600 stacji.

Od marca w ramach umowy paliwa na stacje MOL dostarczać będzie Orlen. Jednak nie będą to te same paliwa, co na stacjach polskiego koncernu. MOL będzie je wzbogacał o dodatki sprowadzane już przez siebie do Polski.

Przypomnijmy, MOL w grudniu sfinalizował zakup stacji benzynowych w Polsce od Orlenu - w ramach realizacji tzw. środków zaradczych, wymaganych przez Komisję Europejską w kontekście zgody na połączenie Orlenu i Lotosu. I choć węgierski koncern, poprzez spółkę zależną Slovnaft Polska, obecny jest na polskim rynku od dawna, to dopiero teraz wkracza do Polski z własną marką.

W Polsce Węgrzy będą mieli największą sieć stacji paliw

Na pierwszą stację w zielono-białych barwach musieliśmy poczekać prawie dwa miesiące. Obiekt zlokalizowany przy trasie S7 Kraków-Warszawa w miejscowości Klemencice. Uruchomiony został 3 lutego, oficjalne jednak otwarcie odbyło się w piątek, 10 lutego.

- Otwarcie tej stacji to historyczny dzień dla MOL. Polska to wielki rynek z ogromnym potencjałem, który chcemy wykorzystać - mówił podczas uroczystego otwarcia stacji Peter Ratatics, wiceprezes koncernu MOL.

Dla Węgrów polski rynek ma rzeczywiście olbrzymie znaczenie. W Polsce będą mieli największą pod względem liczby stacji sieć spośród wszystkich krajów, w których operują.

Startują z siecią liczącą niespełna 500 punktów, z czego ok. 83 to obiekty działające obecnie pod logo Slovnaftu. 417 stacji to punkty przejęte od Lotosu, w tym wiele obiektów franczyzowych, co do których nie ma pewności, że pozostaną w barwach MOL-a. Niektórzy dotychczasowi partnerzy Lotosu mogą nie zdecydować się podpisać nowych umów z węgierskim koncernem. Proces negocjacji wciąż trwa i - jak się dowiedzieliśmy - jak do tej pory ze współpracy z MOL-em zrezygnował tylko jeden partner, posiadający dwie stacje.

- Docelowo chcemy w Polsce w sieci mieć nawet do 600 stacji, choć taki rozwój będzie procesem rozłożonym w czasie, dlatego nie chcemy deklarować konkretnej daty - mówił Peter Ratatics.

Rebranding stacji potrwa do końca 2024 roku i będzie kosztowny

W ramach umowy z PKN Orlen MOL przejął zarówno stacje własne Lotosu, jak i franczyzy. Koncern ma prawo używać marki Lotosu przez pięć lat, lecz plany węgierskiego koncernu zakładają o wiele szybszy rebranding.

- Kolejne dwie stacje w naszych barwach pojawią się już w marcu - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Robert Pitt, starszy wiceprezes MOL Group ds. sprzedaży detalicznej. Będą to stacje w Budykierzu i Przyjmie, oba obiekty zlokalizowane przy trasie S8 w województwie mazowieckim.

Cała operacja rebrandingu potrwa jednak dłużej. Wszystkie przejęte stacje Lotosu zyskają nowe barwy do końca 2024 r. Koszt tej operacji też nie jest mały. Według szacunków koncernu remont i rebranding pojedynczej stacji to koszt od 60 do 100 tys. dol., w zależności o wielkości niezbędnych nakładów.

Uroczyście zainaugurowana stacja w Klemencicach to obiekt przy drodze ekspresowej S7, który zaczął budować Lotos, jednak dokończył już MOL, po swojemu. I właśnie stacje przy miejscach obsługi podróżnych (MOP), będą priorytetem dla węgierskiego koncernu.

Kierowcy na stacjach MOL-a będą tankować paliwa od Orlenu

Na nowo otwartej stacji kierowcy mogą już zatankować paliwa marki MOL Evo. Jednak, jak mówi Richard Austen, zarządzający operacjami MOL-a w Polsce, to na razie kosztowny eksperyment.

Od marca, w ramach umowy, paliwa na stacje MOL dostarczać będzie Orlen. Jednak nie będą to te same paliwa, co na stacjach polskiego koncernu. MOL będzie je wzbogacał o dodatki sprowadzane już przez siebie do Polski. Dodatkowo koncern podkreśla, że będzie działać na zasadach rynkowych, dlatego nie wyklucza współpracy z żadnym dostawcą paliw.

Na pytanie, czy koncern Saudi Aramco, który po przejęciu udziałów w gdańskiej rafinerii wszedł na rynek hurtowej sprzedaży paliw, też jest opcją dla MOL-a, przedstawiciele węgierskiego koncernu odpowiadają, że tak.

- Saudi Aramco to gwarancja stabilnych i dobrej jakości dostaw, dlatego nie wykluczamy współpracy z tym koncernem - dodał Robert Pitt, starszy wiceprezes MOL Group ds. sprzedaży detalicznej.

Przedstawiciele węgierskiego koncernu podkreślają jednak, że zawarta w umowie z Orlenem gwarancja dostaw paliw przez polski koncern, zabezpiecza operacje Węgrów na polskim rynku.

Węgrzy wkraczają do Polski z mocną ofertą pozapaliwową

Na pierwszej stacji MOL-a w Polsce w Klemencicach działa już restauracja Subway, ale przede wszystkim węgierski koncern uruchomił na niej swój flagowy koncept gastronomiczny - Fresh Corner. W ofercie – tak jak na innych rynkach – jest kawa, świeża żywność oraz oferta codziennych zakupów spożywczych.

Na pytanie, czy w ofercie Fresh Corner znajdzie się żywność od polskich dostawców, przedstawiciele MOL-a odpowiadają, że o tym zdecydują konsumenci.

- Będziemy obserwować, co smakuje polskim klientom i dostosowywać naszą ofertę do ich preferencji - mówił Robert Pitt.

Węgierski koncern zapowiada także w Polsce wprowadzenie do oferty Fresh Corner selekcji wysokiej jakości produktów z regionu Europy Środkowej – wędlin, win, nie tylko tych węgierskich, a także innych alkoholi.