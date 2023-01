Na rynkach ropy spadki notowań po komentarzach z Fed

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają w reakcji na jastrzębie komentarze bankierów centralnych z Fed, które osłabiły rynkowy optymizm co do ożywienia popytu w gospodarce Chin - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 74,46 USD, niżej o 0,23 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na III wyceniana jest rano po 79,41 USD za baryłkę, niżej o 0,30 proc.

Na rynkach przeważają obawy o dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w USA, a to osłabia optymizm graczy co do ożywienia popytu w chińskiej gospodarce po wyjściu z lockdownów.

Mary Daly, szefowa Fed z San Francisco wskazała, że oczekuje, iż Fed podwyższy stopy procentowe do ok. ponad 5 proc. Z kolei szef Fed z Atlanty Raphael Bostic powiedział, że decydenci z Fed powinni podwyższyć stopy procentowe powyżej 5 proc. na początku II kwartału, a następnie "na długo" wstrzymać się ze zmianami kosztu pieniądza.

Inwestorzy wiążą jednak duże nadzieje z otwarciem gospodarki Chin, która szykuje się do wyraźnego ożywienia popytu po zniesieniu ograniczeń covidowych pod koniec 2022 r.

"Na razie słabsze notowania dolara i optymizm związany z możliwym wzrostem popytu w Chinach zapewniają cenom ropy jakieś wsparcie" - mówi Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING groep NV.

"W najbliższej perspektywie rynek ropy wydaje się być dobrze zaopatrzony w surowiec" - dodaje.

Tymczasem analitycy Goldman Sachs Group Inc. oceniają, że rosnący popyt na ropę może wywołać deficyt surowca na rynkach od czerwca, a ropa Brent może zwyżkować do IV kw. do 105 USD za baryłkę.

GS szacuje, że globalny popyt na ropę w 2023 r. może wzrosnąć o 2,7 mln b/d rdr, z czego 1,7 mln b/d zapotrzebowania będzie pochodzić z Chin.