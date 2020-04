Na stacjach paliw benzyna poniżej 4 zł

Powrót największych producentów ropy do współpracy i ich decyzja o bezprecedensowych cięciach wydobycia nie zatrzymuje obniżek na stacjach benzynowych. W mijającym tygodniu tankowanie znowu było tańsze i coraz łatwiej znaleźć miejsca, gdzie za litr benzyny i oleju napędowego płacimy niecałe 4 złote.

W tym tygodniu popularna 95-tka potaniała o 7 groszy i aktualnie kosztuje średnio 4,02 PLN/l. Znalezienie stacji, gdzie można zatankować benzynę za niecałe 4 złote za litr paliwa, nie jest obecnie trudnym zadaniem.

Tanieje też diesel. Po obniżce o 5 groszy za tankowanie oleju napędowego płacimy średnio 4,17 PLN/l.

Od reszty stawki nie odstaje autogaz. Detaliczna cena LPG spadła w tym tygodniu o 4 grosze i wynosi aktualnie 1,83 PLN/l.

Rynek naftowy ze spokojem przyjął decyzję OPEC+ w sprawie redukcji wydobycia. Ropa nie dość, że nie podrożała, to w trakcie tygodnia notowania surowca na giełdzie w Londynie spadły i ponownie znajdują się poniżej poziomu 30 dolarów. To daje uzasadnione podstawy do tego, aby oczekiwać dalszych obniżek cen paliw na stacjach.

Olej napędowy coraz tańszy w rafineriach

Benzyna za mniej niż 4 złote?

Wielka decyzja OPEC+ (która nic nie zmienia?)