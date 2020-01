Na stacjach paliw ceny spadają i będą spadać dalej

Notowanie cen e-petrol.pl dla rynku detalicznego w tym tygodniu okazało się wyraźnie spadkowe dla każdego z typów paliw. Dalszy ciąg takich zmian wydaje się być wciąż przed nami.

W okresie między 27 stycznia i 2 lutego 2020 analitycy spodziewają się ulokowania średnich cen Pb98 w przedziale 5,22-5,33 zł/l, a dla Pb95 oczekiwany jest poziom cen 4,88-4,99 zł/l.

W przypadku oleju napędowego zmiana spadkowa również będzie odczuwalna - analitycy przewidują poziom cen wynoszący 5,03-5,16 zł/l.

Nie uniknie spadków także autogaz - według prognoz powinien on kosztować 2,29-2,35 zł/l w kolejnym tygodniu.

Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie marże zwłaszcza w przypadku oleju napędowego na stacjach, możemy sądzić, że kolejne dni będą czasem spadków cen dla tankujących i jednocześnie okresem niezłego zarobku dla stacyjników.

Rafinerie obniżają ceny średnie

Na przestrzeni minionego tygodnia wszystkie ceny hurtowe paliw w polskich rafineriach uległy spadkowym korektom. Najwyraźniej widoczne jest to na dieslu, który w porównaniu z ubiegłym weekendem potaniał o 46,60 zł/m sześc. i sprzedawany jest dzisiaj po 3921,60 zł/m sześc. O prawie 22 zł potaniała benzyna 95-oktanowa, która kosztuje obecnie 3877,6 zł/m sześc. Zmiana w przypadku oleju opałowego jest spadkowa o 32,60 zł - metr sześc. tego paliwa kosztuje dzisiaj 2572,40 zł.

Prognozy zdecydowanie spadkowe

Nadpodaż na horyzoncie?

Mijający tydzień przyniósł systematyczny spadek cen surowca na giełdzie w Londynie. Najwięcej za baryłkę ropy Brent płacono w poniedziałkowy poranek, kiedy kosztowała ponad 65,50 USD. W czwartek można było ją kupić za jedyne 61,25 USD. Dzisiaj przed południem cena surowca utrzymuje się powyżej poziomu 62 dolarów.



Początek tygodnia zapowiadał wzrosty na rynku naftowym. Doniesienia o wyraźnym ograniczeniu wydobycia w Libii i perspektywa niemal całkowitego zatrzymania produkcji w tym kraju, w związku z zablokowaniem terminali eksportowych przez oddziały związane z Libijską Armią Narodową Chalifa Haftara, na giełdzie naftowej w Londynie przełożyły się na zwyżkę notowań surowca. Jednak inwestorzy tylko na chwilę przejęli się libijskimi problemami.



Ropa szybko zaczęła tanieć w związku z nowymi prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) zakładającymi zaskakującą nadpodaż surowca w pierwszej połowie tego roku. Inwestorów przestraszył też doniesienia o nowym wirusie wykrytym w Chinach. Wracają oni pamięcią do epidemii SARS, która negatywnie odbiła się m.in. na podróżach lotniczych, redukując zapotrzebowanie na produkty naftowe. Do tego w opublikowanych w tym tygodniu danych amerykańskiego Departamentu Energii na temat poziomu zapasów ropy i paliw gotowych odnotowano rekordowy poziom rezerw benzyn. Jest on najwyższy od początku 1990 r., czyli od kiedy prowadzona jest ta statystyka.