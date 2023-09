Na stacjach pojawiły się limity tankowania. Czy w Polsce brakuje już paliw?

Tanie tankowanie to dobra wiadomość dla kierowców. Gorsza dla importerów, którym biznes przestał się opłacać. Tymczasem bez paliw sprowadzanych zza granicy polski rynek sobie nie poradzi. Czy powinniśmy się już bać niedoborów?

Rekordowo niskie w skali europejskiej ceny paliw na polskich stacjach napędzają popyt. Tanie tankowanie cieszy kierowców nie tylko w Polsce, ale i za granicą, skąd od tygodni napływają do nas turyści paliwowi.

Niezależni importerzy przy tak niskich cenach w Polsce zmuszeni zostali do ograniczenia do minimum importu, bo sprowadzanie paliw zza granicy przestało się opłacać.

Na stacjach pojawiły się informacje o wprowadzeniu limitów tankowania, co zrodziło obawy o dostępność paliwa. Czy rzeczywiście przez niskie ceny mogą w Polsce pojawić się niedobory?

Eksperci uspokajają, że w bazach paliw mamy pod dostatkiem, a lukę powstałą przez mniejszy import niezależnych graczy zapełnią Orlen i Saudi Aramco, którym biznes pozwala bilansować różnice w cenach.

Na polskich stacjach paliw jest tanio. Obecnie w Polsce ceny paliw należą do najniższych w Europie. Sytuacja jest wyjątkowa, bo w czasie gdy ropa drożeje a złoty się osłabia, na polskich stacjach paliwa tanieją.

Jak informował portal WNP.PL, tanie tankowanie cieszy kierowców i branżę logistyczną. Sytuację dostrzegli też kierowcy z Czech i Niemiec, którzy ruszyli na przygraniczne stacje.

Nie brakuje głosów, że na polskim rynku paliwowym mamy do czynienia obecnie z tzw. efektem wyborczym, czyli ręcznym sterowaniem cenami paliw przez rząd, by zbić inflację przed wyborami.

Paliwa w Polsce tanieją wbrew logice, import przestał się opłacać

Ale ten rozjazd między cen hurtowych i detalicznych w Polsce z międzynarodowymi notowaniami obserwowany był już wcześniej, bo od początku sierpnia. Ma to poważne konsekwencje dla rynku, bo w takiej sytuacji po prostu import paliw przestał się opłacać, co przyznają się prywatni importerzy.

Podczas ostatniej konferencji wynikowej prezes Unimotu Adam Sikorski przyznał, że z taką sytuacją, jaka jest obecnie na polskim rynku paliwowym, nigdy jako firma, która jest największym niezależnym importerem paliw w kraju, nie miał do czynienia.

- W sytuacji tak silnej presji na ceny detaliczne paliw przy rosnących cenach surowców, Unimot musiał ograniczyć import paliw do minimum - powiedział Adam Sikorski.

Ostatnie tygodnie to także okres pogorszenia opłacalności działalności importu paliw do Polski dla Anwimu, który zarządza siecią paliw Moya.

- Obecnie ceny paliw w Polsce zarówno detaliczne jak i hurtowe są na rekordowo niskich poziomach względem cen międzynarodowych. Dlatego też aktualnie naszą działalność importową ograniczyliśmy do niezbędnego minimum zapewniającego ciągłość sprzedaży paliw przez stacje Moya - mówi WNP.PL Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych, członek zarządu Anwimu.

Jak szacuje dla WNP.PL Rafał Zywert, analityk rynku paliw BM Reflex, obecnie olej napędowy sprowadzany zza granicy, czy to przez prywatnych importerów, takich jak Anwim i Unimot, czy zagranicznych, takich jak koncern BP, jest średnio na litrze o 1 zł netto droższy niż ten krajowej produkcji.

Polski rynek paliw importem stoi, ograniczenia mogą niepokoić

Ograniczenia wprowadzane przez importerów z powodu nieopłacalności importu mogą niepokoić, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że polski rynek w znacznym stopniu zasilany jest paliwami sprowadzanymi z zagranicy właśnie.

Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w I półroczu 2023 r., gdy przez remonty produkcja krajowych rafinerii była niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku, to właśnie sprowadzane zza granicy paliwa ratowały sytuację w obliczu rosnącego popytu. W przypadku diesla import odpowiadał za aż 39 proc. całości rynku. W przypadku benzyn było to 17 proc.

Czy teraz, gdy prywatni importerzy ograniczyli import do minimum, sprowadzając ilości paliw jedynie niezbędne do pokrycia zobowiązań i utrzymania własnych stacji, możemy mieć do czynienia w Polsce z niedoborami?

Emocje podgrzały informacje o wprowadzeniu na niektórych stacjach paliw limitów tankowania. W serwisach społecznościowych pojawiły się zdjęcia informacji zamieszczonych na dystrybutorach jednej ze stacji Shell, informujących o ograniczeniu do 100 l na jedno tankowanie.

Paliw na polskim rynku nie zabraknie. Lukę wypełni Orlen i Saudi Aramco

Eksperci uspokajają, że takie ograniczenia mają zapobiegać jedynie spekulacji i próbom odsprzedaży kupionego w Polsce paliwa za granicą.

- Paliw na rynku nie zabraknie. Lukę, która powstaje przez ograniczenie importu ze strony niezależnych i zagranicznych koncernów, zapełni teraz Orlen i Saudi Aramco większymi dostawami paliw, sprowadzanymi statkami - mówi WNP.PL Rafał Zywert, analityk BM Reflex.

Oba te koncerny są nie tylko importerami, ale także krajowymi producentami, dlatego mogą łatwo bilansować różnice w cenach. Dodatkowo sprzyjają im utrzymujące się od dwóch lat wysokie marże rafineryjne na europejskim rynku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obaj gracze faktycznie już zwiększyli import na polski rynek.

Takich możliwości radzenia sobie z anomaliami na rynku paliwowym nie mają niezależni importerzy, co odczują na wynikach finansowych. Unimot wprost przyznaje, że w sytuacji, gdy import przestaje się opłacać, firma koncentruje się na opłacalnych częściach biznesu, np. eksporcie czy obsłudze kontraktów krajowych opartych na notowaniach Platts, a także na pozostałych głównych liniach biznesowych, w tym w szczególności na biznesie asfaltowym, LPG, gazu ziemnego, infrastruktury, logistyki i stacji paliw.

Anwim z kolei zabezpieczają długoterminowe umowy, przez co aktualna sytuacja nie odbije się znacząco na wynikach.

- Nadal większość swojego zapotrzebowania na paliwa lokujemy u krajowych dostawców, którzy realizują wiążące nas umowy według cen i zasad obowiązujących przez cały 2023 rok. Dlatego też, pomimo obecnej presji cenowej i chwilowego pogorszenia opłacalności importu, oczekujemy, że w skali całego roku nasze wyniki finansowe powinny osiągnąć zakładany wcześniej poziom - mówi WNP.PL Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych w Anwimie i członek zarządu tej firmy.

Orlen zapewnia, że paliw na polskich stacjach nie braknie

Uspokajające sygnały płyną również ze strony samego Orlenu, który odpowiada za 65 proc. polskiego rynku paliw, wliczając w to hurt i detal.

- Obecnie, dzięki wykorzystaniu synergii wynikających z połączenia Orlenu z Grupą Lotos, PGNiG i Energą, optymalizacji procesów zakupowych na poziomie Grupy, wzmacnianiu kompetencji tradingowych i korzystnym formułom zakupowym, jesteśmy w stanie skutecznie zabezpieczać zaopatrzenie całej Grupy Orlen w paliwa. Polityka ta będzie kontynuowana a priorytetem jest zapewnienie stabilnych dostaw paliw do odbiorców w hurcie i detalu. Dlatego, przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, tzw. scenariusz węgierski (braku paliw) w Polsce się nie powtórzy - poinformowało WNP.PL biuro prasowe koncernu.

Wspomniany scenariusz węgierski to regulacyjny eksperyment, który pod koniec 2021 r. przeprowadził na krajowym rynku paliwowym Victor Orban. Wprowadzając oficjalne limity cen paliwa na stacjach zagwarantował Węgrom tanie tankowanie, najtańsze w Europie. Ceny pozostawały niezmienne, nawet gdy drożała ropa, co doprowadziło do poważnych zaburzeń na rynku. Właścicielom stacji przestał się opłacać paliwowy biznes a na rynku pojawiły się problemy z dostępnością paliwa. W finale węgierski rząd musiał znieść ograniczenia, co spowodowało skokowy wzrost cen na stacjach do rynkowych poziomów.