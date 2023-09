Węgierski koncern MOL przedłuża promocyjną zniżkę na swoich stacjach w Polsce. Kierowcy będą mogli tankować ze zniżką, jeśli dołączą do programu lojalnościowego.

MOL Polska przedłuża promocyjną zniżkę do 45 gr na litrze paliwa EVO oraz paliwa premium ECO Plus.

Koncern pochwalił się, że zaledwie sześć tygodni od startu na polskim rynku jego programu lojalnościowego MOL Move, przystąpiło do niego 500 000 użytkowników.

Węgierski MOL wszedł na polski rynek poprzez przejęcie sieci ponad 400 stacji paliw Lotosu. Obecnie koncern sukcesywnie przeprowadza w Polsce proces rebrandingu przejętych stacji, pod nowym logiem działa ich obecnie 80.

Wraz z końcem sierpnia na większości stacji paliw skończyły się wakacyjne promocje. Niektóre koncerny zdecydowały się jednak na uruchomienie jesiennych akcji, oferując nowe rabaty na paliwa. Wśród nich węgierski koncern MOL, który zadebiutował na polskim rynku na początku tego roku.

Jak informuje MOL Polska, obowiązujące w wakacje na stacjach promocyjne zniżki na paliwa będą nadal dostępne. Po pobraniu aplikacji lojalnościowej MOL Move nowi użytkownicy otrzymają kupon zniżkowy 45 gr/litr na tankowanie paliw premium EVO Plus do 100 litrów oraz kupon zniżkowy 25 gr/litr na tankowanie paliw wysokiej jakości EVO i LPG do 100 litrów. Obecni użytkownicy MOL Move otrzymają kupon zniżkowy 45 gr/litr na jedno tankowanie paliw premium EVO Plus również do 100 litrów.

EVO i EVO Plus to wprowadzone w 2022 r. do międzynarodowej sieci stacji grupy MOL paliwa, wzbogacone o specjalny, autorski dodatek o nazwie EVOTECH.

- Nasi klienci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości paliw w przystępnych cenach. Cieszę się, że tak wielu polskich kierowców doceniło atrakcyjność cenową promocji wakacyjnej, dostępnej w naszym nowym programie lojalnościowym MOL Move. Mimo wymagającej sytuacji w branży paliw zdecydowaliśmy się na kontynuację działań istotnie obniżających wysokość rachunku za tankowanie na naszych stacjach MOL i Lotos, w tym oferowanie kuponów ze zniżką do 45 groszy na litrze - powiedział Richard Austen, prezes MOL Polska.

500 000 użytkowników w programie lojalnościowym MOL Move w 6 tygodni od startu

MOL przy okazji ogłoszenia przedłużenia akcji rabatowej na swoich stacjach pochwalił się także wynikami swojego programu lojalnościowego. W Polsce program został wprowadzony 19 lipca br. i już po sześciu tygodniach osiągnął 500 000 zarejestrowanych użytkowników. Jak wylicza MOL, to najszybszy wzrost we wszystkich krajach działania grupy.

Przypomnijmy, węgierski MOL wszedł na polski rynek poprzez przejęcie sieci ponad 400 stacji paliw Lotosu. To rezultat realizacji tzw. środków zaradczych, wymaganych przez Komisję Europejską w kontekście zgody na połączenie Orlenu i Lotosu.

Obecnie centrala MOL Polska znajduje się w Gdańsku, a koncern sukcesywnie przeprowadza w Polsce proces rebrandingu przejętych stacji. Do tej pory firma zainwestowała w ten proces kilkadziesiąt milionów złotych i pod zielono czerwonym logo MOL działa obecnie 80 obiektów.

Wraz z pierwszą stacją MOL otwartą w MOP Klemencice, na polskim rynku zadebiutował również koncept gastronomiczny węgierskiego koncernu Fresh Corner.