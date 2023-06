Francuski koncern paliwowy TotalEnergies przekazał, że zaakceptował propozycję kanadyjskiej firmy Alimentation Couche-Tard i sprzeda jej za 3,1 miliarda euro 1500 stacji benzynowych w Niemczech i Holandii oraz będzie wspólnie zarządzać 619 stacjami w Belgii i Luksemburgu.

W marcu 2023 roku podpisano wstępne porozumienie dotyczące sprzedaży przez francuski koncern paliwowo-energetyczny TotalEnergies aktywów detalicznych w czterech krajach Unii Europejskiej. Właściciela miało zmienić 1198 stacji paliw w Niemczech, 392 w Holandii oraz 619 obiektów w Belgii i Luksemburgu. Potencjalnym nabywcą miał być kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, który jest właścicielem stacji benzynowych działających pod logo Circle K i Ingo.

Ostateczna uzgodniona cena w tej transakcji wynosi 3,1 miliarda euro i odpowiada ponad 15-letnim przepływom środków pieniężnych netto pomniejszonych o zapłacone w tych krajach podatki i opłaty lokalne.

Teraz umowa została podpisana i rozpoczną się procedury uzyskania zgód organów ochrony konkurencji w poszczególnych państwach, niewykluczone także na szczeblu unijnym.

Kontrakt zakłada, że stacje w Niemczech i Holandii staną się własnością Kanadyjczyków, natomiast na potrzeby zarządzania biznesem w Belgii i Luksemburgu powołana zostanie spółka, w której TotalEnergies będzie dysponował 40 proc. udziałów.

Stacje przez co najmniej 5 lat będą miały dotychczasowe logo i obowiązek zakupu hurtowego paliwa od TotalEnergies. Francuski koncern na stacjach prowadzić będzie samodzielną działalność w ramach elektromobilności i to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za stacje ładowania. Będzie także dostarczał wodór, w miarę zapotrzebowania na to paliwo. Zachowa również w swoich rękach stacje AS24, w których zaopatrują się w olej napędowy ciężarówki, a płatności realizowane są przy pomocy kart flotowych.

Dla Orlenu pojawia się na rynku niemieckim nowy konkurent, który znany jest już z Polski. Warto przypomnieć, że kilka lat temu Couche-Tard odkupił od Statoil sieć stacji paliw. Obecnie dysponuje 380 obiektami. Łącznie na całym świecie ma ponad 14 tysięcy stacji.