Na wielkim rosyjskim polu naftowym złamała się produkcja

Produkcja ropy naftowej na złożu Sachalin-1 zmalała o 22 razy do zaledwie 10 tys. baryłek na dobę - przyznał rosyjski wicepremier Jurij Trutniew, pełnomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym, podczas spotkania z nafciarzami. Straty Rosji z powodów problemów ze złożem sięgną kilkudziesięciu miliardów rubli.

Wydobycie z pola Sachalin-1 skurczyło się z 220 do 10 tys. baryłek na dobę.

Rosjanie nie mają odpowiedniej technologii, aby samemu prowadzić eksploatacje na dotychczasowym poziomie.

Wielomiliardowe straty zanotuje także budżet Rosji.

Z dobowym wydobyciem na poziomie 220 tys. baryłek (jedna baryłka to 159 litrów) złoże Sachalin-1 należało do grupy kluczowych złóż naftowych w Rosji. Co spowodowało zapaść produkcji?

Czytaj też: Gazprom porzuca Europę, ale Azja może być dla niego pułapką

Jurij Trutniew, pełnomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym, mówi o „nałożonych na złoże ograniczeniach”, jednak oficjalnie nie podał przyczyn zmniejszenia wydobycia. Specjaliści są jednak zgodni - problemy z wydobyciem są pokłosiem napaści Rosji na Ukrainę.

Sankcje jednak bolą Rosjan

Po agresji na Ukrainę Rosja została obłożona szeregiem sankcji. Pomimo kremlowskiej propagandy o ich nieskuteczności, fakty pokazują, kraj ten ma problemy. Szczególnie tam gdzie potrzebne wyposażenie i technologię kupowała z krajach zachodnich.

Tak jest i w przypadku złoża Sachalin-1. Te rozpoznane już pół wieku temu zasoby przez ponad trzy dekady nie były eksploatowane. Powodem był brak w ZSRR potrzebnej do tego technologii. Dopiero wejście do projektu w 1996 roku amerykańskiego giganta paliwowego ExxonMobil zmieniło sytuację i ropa na szelfie Sachalinu stała się dostępna.

Obecnie, po nałożeniu sankcji, dostępność do amerykańskich i kanadyjskich technologii wydobywczych (państwa te ze względu na złoża na północy - Alaska i kanadyjskie obszary - mają najbardziej rozwinięta bazę technologiczną) gwałtownie się skurczyła. Sami Amerykanie wycofali się, a np. Kanadyjczycy nałożyli embargo na eksport do Rosji wyposażenia dla branży gazowej i naftowej. W praktyce Rosjanom brakuje według ekspertów nawet podstawowego wyposażenie. To zaś oznacza, że skala wydobycia musi zmaleć.

Kłopoty Rosjan są wielomiliardowej skali

Rodzi to ogromne problemy, a następstwa będą jeszcze długo odczuwane. Zmniejszenie produkcji już wpłynęło na budżet obwodu sachalińskiego, stan gospodarki nie tylko w obwodzie sachalińskim, ale także na całym Dalekim Wschodzie i Federacji Rosyjskiej.

- W 2023 r. utraconych zostanie do 38 miliardów rubli. To 26 proc. poziomu dochodów własnych regionu w 2022 roku - przyznał Trutniew.

To jednak nie wszystko. Z powodu spadku wydobycia powstają nie tylko straty budżetowe, ale także pogorszy się charakterystyka złóż, co może znacząco wpłynąć na obniżenie współczynnika wydobycia ropy. - Oznacza to, że w złożu pozostanie duża, większa niż wcześniej zakładano ilość ropy - dodał pełnomocnik.

Rosjanie twierdzą, że będą chcieli zaradzić problemom. Kłopot w tym, ze praktycznie sami nie są w stanie tego zrobić. Według ekspertów bez amerykańskiej i kanadyjskiej technologii Sachalin-1 będzie tylko wegetował.