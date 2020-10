Na zamówienie PERN powstają rury do budowy magistrali paliwowej Boronów-Trzebinia

W zakładzie produkcyjnym spółki Ferrum w Katowicach powstają rury stalowe, które zostaną wykorzystane przez PERN do budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia. Zgodnie z umową, wykonanych zostanie ponad 7 tys. rur o łącznej długości ok. 104 km. Potrzeba na to ok. 5 tys. ton stali.

PERN informuje, że wyprodukowane rury są transportowane do firmy Izostal w miejscowości Kolonowskie.

Budowa magistrali to jeden z elementów Programu Megainwestycje.

Jak wyjaśnił PERN, rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia stanowić będzie przedłużenie o 97 km istniejącej magistrali Płock-Koluszki-Boronów.

Jak przekazał PERN, prace przy produkcji rur do budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia odbywają się w ramach umowy na dostawy inwestorskie zawartej z konsorcjum Ferrum-Izostal. Spółka podała, że na wykonanie rur dla planowanej magistrali zostanie wykorzystanych ok. 5 tys. ton stali. "Wyprodukowane rury są transportowane do firmy Izostal w miejscowości Kolonowskie, gdzie jest prowadzony proces ich izolacji" - dodał PERN.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, iż trwa nadal postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dla rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.

PERN przypomniał, że budowa tej magistrali "to jeden z elementów Programu Megainwestycje, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski". "Rurociąg zapewni dodatkowe zaopatrzenie południa kraju w paliwa" - podkreślił PERN. Wspomniał zarazem, że przedsięwzięcie objęte jest regulacjami ustawy z lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Jak wyjaśnił PERN, rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia stanowić będzie przedłużenie o 97 km istniejącej magistrali Płock-Koluszki-Boronów - do terminala produktowego w Trzebini. Rurociąg Boronów-Trzebinia przebiegać będzie przez 11 miast i gmin województw: śląskiego i małopolskiego. Jego budowa obejmie też infrastrukturę towarzyszącą.

W kwietniu PERN podpisał umowę z firmą, która będzie pełnić funkcję Inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje. Postępowanie wygrała ECM Group Polska, proponując najkorzystniejszą ofertę. Zadaniem wybranej firmy będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich.

W maju PERN informował, że w tym roku na Program Megainwestycji, ujęty w strategii tej spółki do 2022 r., przeznaczy blisko 550 mln zł. PERN wyjaśniał wówczas, że Program Megainwestycji, oprócz budowy rurociągu produktowego z Boronów-Trzebinia, obejmuje też budowę nowych zbiorników na paliwa, a także na ropę naftową, a także budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki ropociągu na trasie Płock-Gdańsk.

W lipcu prezes PERN Igor Wasilewski informował, że spółka już na początku pandemii koronawirusa zdecydowała, iż będzie kontynuowała kluczowe inwestycje. Podkreślił wtedy, że są one realizowane zgodnie z planem.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos wGdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.