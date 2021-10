Nadchodzą decydujące chwile dla fuzji Orlenu i Lotosu

14 listopada poznamy partnerów Orlenu do realizacji środków zaradczych w procesie fuzji z Grupą Lotos. - To finalna data - zapewnił WNP.PL Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć. Ale to nie jedyny ważny termin w tym długim procesie.

PKN Orlen planuje do 14 listopada przedstawić Komisji Europejskiej wszystkie wymagane dokumenty dotyczące realizacji środków zaradczych w procesie fuzji z Grupą Lotos.

Wówczas poznamy również partnerów koncernu, którzy przejmą wskazane do dezinwestycji aktywa.

Równie ważnym wydarzeniem w procesie fuzji będzie walne zgromadzenie, zwołane na 14 października. Akcjonariusze wyrażą na nim zgodę na przekształcenia wewnątrz Grupy Lotos, a także na sprzedaż określonych aktywów, w tym 30 proc. gdańskiej rafinerii.

Finał - niebawem