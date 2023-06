Nadchodzi wielka zmiana w Orlenie

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 21 czerwca o zmianie nazwy koncernu, który po przejęciach przestał już być wyłącznie naftowy.

Na 21 czerwca zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen. Lista spraw, którymi zajmą się tego dnia akcjonariusze, jest długa.

W porządku obrad znalazło zarówno rozpatrzenie sprawozdań z działalności koncernu, jak i sprawozdań finansowych za ubiegły rok. Pojawi się także informacja o wydatkach firmy w 2022 r., w tym tych reprezentacyjnych, poniesionych na usługi prawne, marketingowe czy usługi doradztwa.

Po przejęciach Orlen zmienia nazwę, bo nie jest już tylko naftowy

Punktem obrad jest także zmiana statutu spółki, która dotyczy nazwy firmy. Polski Koncern Naftowy Orlen ma stać się po prostu spółką Orlen. Ta drobna, z pozoru, korekta spodziewana była od dawna, gdyż po przeprowadzeniu w ostatnich latach przejęć - najpierw Energi, potem Lotosu i PGNiG - Orlen przestał być tylko koncernem naftowym.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu zmiany statutu, ten ruch ma pozwolić na "zachowanie spójności z przyjętą strategią Orlen 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki Orlen na rynkach zagranicznych" (proces rebrandingu).

Jak tłumaczy zarząd, zrealizowane w 2022 r. działania i dalsze plany rozwoju spółki implikują konieczność zmiany postrzegania marki, obecnie skoncentrowanej wokół przetwarzania ropy naftowej.

"Proponowana zmiana firmy odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności spółki i jej strategiczne kierunki rozwoju - planuje się bowiem, że w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości grupy generowane będzie przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej" – czytamy w uzasadnieniu, w którym zarząd przekonuje, że "określenie 'naftowy' w aktualnym członie firmy nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy".

Skrócenie nazwy ma pomóc także polskiemu koncernowi w działaniach na zagranicznych rynkach, gdzie Orlen postawił na ujednolicenie marki swoich aktywów.

Zmianę nazwy koncernu zapowiedział w rozmowie z WNP.PL już w kwietniu prezes koncernu.

- Orlen się nie zmieni. Ta nazwa zawsze zostanie - mówił nam wtedy Daniel Obajtek, zapowiadając zmianę statutu, która będzie głosowana podczas walnego zgromadzenia 21 czerwca.

Akcjonariusze zdecydują o rekordowej dywidendzie Orlenu

Podsumowanie ubiegłorocznej działalności i zmiana nazwy firmy to nie koniec tematów, którymi zajmą się w środę akcjonariusze. Będą oni decydować także w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. A chodzi o rekordową wręcz dywidendę w wysokości 6,4 mld zł, którą zarząd zarekomendował. Oznacza to wypłatę 5,5 zł na akcję i jeśli akcjonariusze zgodzą się na taki plan, to pieniądze do akcjonariuszy trafią do końca sierpnia.