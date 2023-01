Nafciarze jeszcze nigdy tyle nie zarabiali. Rekordowe wyniki ExxonMobil

ExxonMobil wypracował w 2022 r. 55,7 mld dolarów zysku, co stanowi rekord nie tylko w historii tego koncernu, ale w historii wszystkich największych firm naftowych, określanych jako tzw. Big Oil.

W opublikowanym 31 stycznia raporcie finansowym Exxon pochwalił się zyskiem w wysokości 55,7 mld dolarów i 76,8 mld dolarów przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2022 roku. Rok wcześniej było to 23 mld dol. zysku i 48 mld dol. przepływów.

Za tymi historycznymi wynikami Exxona stały głównie wysokie ceny ropy naftowej i gazu. Dotychczasowy rekord koncernu to wypracowane w 2008 r. 45,2 mld dol. zysku.

- Choć wyraźnie skorzystaliśmy na sprzyjających warunkach rynkowych, to inwestycje, które poczyniliśmy przed i w trakcie pandemii przyczyniły się do tego, że mogliśmy zapewnić energię i niezbędne produkty w czasie odradzanie się gospodarki z kryzysu- powiedział cytowany w komunikacie firmy Darren Woods, prezes i dyrektor generalny Exxon.

Koncern poinformował, że z zysku wypracowanego w 2022 r. przeznaczy 14,9 mld dolarów na wypłatę dywidendy i 14,9 mld dolarów na wykup akcji własnych.

Do tej pory z tzw. Big Oil, czyli największych firm naftowych świata, wyniki podał Chevron, który również wypracował najwyższy w historii wynik. Skorygowany zysk roczny koncernu za ubiegły rok wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2021 i wyniósł 36,5 mld dol. To również zasługa wysokich cen ropy i gazu oraz rekordowej produkcji w USA.

Kolejne wyniki finansowe będą publikować Shell – 2 lutego, a BP i TotalEnergies -7-8 lutego.