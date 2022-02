Nafciarze zasilą kopalnie kryptowalut, by poprawić swój bilans CO2

ConocoPhillips, jeden z największych amerykańskich koncernów naftowych, znalazł sposób na zagospodarowanie nadmiarowego gazu, który w procesie wydobycia jest tradycyjnie wypalany. Koncern chce go sprzedawać kopalniom kryptowalut. Pierwszy taki projekt jest już w fazie pilotażu.

Nawiązując współpracę z biznesem kryptowalutowym ConocoPhillips upiecze niejako dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze będzie mogło zarabiać na surowcu, którego nie jest w stanie wykorzystać, po drugie, wypełni w części swoje zobowiązanie do odchodzenia od flarowania gazu do 2030 roku.O takie działania do całego biznesu naftowego od lat apeluje Bank Światowy, z którego wyliczeń wynika, że tylko w 2019 r. w wyniku flarowania zostało bezproduktywnie spalonych 150 miliardów metrów sześciennych gazu. To tyle, ile rocznie zużywa cała Afryka Subsaharyjska i prawie osiem razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie Polski. Spalenie tej ilości gazu spowodowało emisję około 400 milionów ton dwutlenku węgla – ponad 1 proc. globalnej emisji CO2.Współpraca z kopalniami kryptowalut może być rozwiązaniem części problemu flarowania dla koncernów naftowych. Co prawda nie wpłynie to bezpośrednio na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale z pewnością zdejmie ten wyrzut z sumienia nafciarzy.ConocoPhillips nie ujawnił CNBC, z jaką kryptowalutową firmą nawiązała współpracę. W stanach jednak działają już firmy, takiej jak Crusoe Energy Systems, które oferują firmom naftowym i gazowym rozwiązania problemu spalania gazu ziemnego poprzez umieszczanie koparek kryptowalut bezpośrednio w pobliżu odwiertów. W ten sposób generatory bitcoinowych kopalni mogą być bezpośrednio zasilane gazem pozyskiwanym w procesie wydobycia ropy naftowej.