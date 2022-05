Naftohaz na gruzach rosyjskiej spółki stworzy sieć stacji benzynowych

Ukraiński państwowy koncern Naftohaz otrzyma 140 stacji benzynowych z przejętych aktywów rosyjskich. Pozwoli to na rozpoczęcie budowy własnej sieci stacji.

W połowie maja ukraiński rząd przyjął dokument o przekazaniu Naftohazowi stacji benzynowych. Teraz okazało się, że obiekty, które otrzyma państwowa firma, należały wcześniej do spółki Glusco, której ostatecznymi beneficjentami mają być mieszkańcy Federacji Rosyjskiej.

Jak powiedział wówczas premier Ukrainy Denys Szmyhal, „sytuacja tutaj jest jasna: aktywa Rosji i powiązanych z nią firm na Ukrainie powinny trafić do państwa”.

W ubiegłym tygodniu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zamrożeniu aktywów rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft w tym kraju. Według SBU działalność przedsiębiorstwa wchodzącego w skład rosyjskiego koncernu Rosnieft została zablokowana, jej aktywa pieniężne – 20 mln hrywien (około 677 tys. dolarów) – skonfiskowane, a koncesja na dostawy energii elektrycznej zawieszona.

Co ciekawe sam Rosnieft poinformowała jednak, że nie ma aktywów na Ukrainie. Według firmy, sprzedała one swoje stacje benzynowe w Ukrainie europejskiemu operatorowi, któremu do niedawna dostarczała produkty naftowe. Zdaniem Kijowa to próba ucieczki z majątkiem.