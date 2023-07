Naftoport bije rekordy, a będzie jeszcze lepiej. Trwają prace nad rozbudową

Naftoport z Grupy PERN w pierwszym półroczu przeładował prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw, o dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W ciągu sześciu miesięcy tego roku zawinęły tam 222 tankowce. W tym samym czasie w roku ubiegłym były to 163 statki.

W pierwszym półroczu 2023 r. Naftoport przeładował prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw, czyli aż o dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W tym czasie do nabrzeży spółki zawinęły aż 222 tankowce, przy 163 statkach w analogicznym okresie 2022 r.

Informując w czwartek o przeładunkach surowca i paliw w gdańskim Naftoporcie w pierwszym półroczu tego roku, PERN podkreślił, że "całkowita zmiana architektury dostaw ropy naftowej do Polski stała się faktem".

"Naftoport z Grupy PERN, który jest surowcowym oknem na świat dla naszego kraju, zanotował w pierwszym półroczu tego roku rekordowe obroty" - podkreślił PERN.

Spółka wspomniała przy tym, że wynik tego półrocza w Naftoporcie był lepszy aż o 1 mln ton niż np. obroty w całym 2019 r., kiedy "w związku z kryzysem chlorkowym" przez 46 dni zatrzymane było tłoczenie ropociągiem "Przyjaźń" i dostawy do Polski realizowane były drogą morską.

W kwietniu 2019 r. do Polski trafiło ponad 1 mln ton rosyjskiej ropy naftowej przeznaczonej dla odbiorców zarówno w kraju, jak i w Niemczech, przy czym surowiec - jak informował wówczas PERN - miał "ekstremalnie wysokie stężenie chlorków organicznych, nawet 300 ppm, choć dopuszczalna norma to 10 ppm", a taki "poziom zanieczyszczenia był bardzo niebezpieczny dla systemów rafineryjnych, mogąc doprowadzić do ich zniszczenia".

"W pierwszym półroczu 2023 r. Naftoport przeładował prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw, czyli aż o dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie do nabrzeży spółki zawinęły aż 222 tankowce, przy 163 statkach w analogicznym okresie 2022 r." - przekazał PERN.

Prezes PERN Mirosław Skowron zwrócił uwagę, że infrastruktura całej grupy tej spółki "pozwala dziś klientom na dywersyfikowanie dostaw ropy naftowej i paliw do Polski".

"Inwestycje, które już teraz pracują na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa, czyli nowe zbiorniki na surowiec i paliwa oraz nowy rurociąg paliwowy z Boronowa do Trzebini, to ważne narzędzia zapewniające stabilny rozwój polskiej gospodarki" - ocenił Skowron, odnosząc się do projektów realizowanych w ramach Grupy PERN.

"Planujemy kolejne projekty i wspólnie z Naftoportem damy naszym partnerom nowe możliwości rozwoju" - oświadczył prezes PERN, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła jednocześnie, że "Naftoport działa dziś na maksymalnych obrotach". "Dlatego już teraz prowadzi intensywne prace zmierzające do rozbudowy terminala o kolejne stanowisko do obsługi największych tankowców" - zaznaczono w informacji.

Jak przypomniano, Naftoport ma już podpisaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. "To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia efektywności operacyjnej i przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa" - ocenił PERN.

Spółka zapowiedziała zarazem, że po rozbudowie, terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC - o długości ponad 300 metrów i szerokości do 60 metrów, przy ich zanurzeniu ograniczonym do 15 metrów.

"To przekłada się na maksymalną partię ładunkową wielkości ok. 180 tys. ton. Praktyczne możliwości technologiczne nowego stanowiska to około 9 mln ton rocznie" - wyjaśnił PERN.

Jak stwierdził prezes Naftoportu Andrzej Brzózka, obecny rok przyniesie tam "znaczące zwiększenie obrotów w porównaniu do lat ubiegłych".

"Biorąc pod uwagę, że zmiana, jaka dokonała się w zakresie kierunków dostaw ropy naftowej do naszego kraju, konieczne są inwestycje by utrzymać nasze możliwości na jak najwyższym poziomie zarówno w zakresie przepustowości, jak i bezpieczeństwa technologicznego" - powiedział Brzózka.

PERN przypomniał, że projekt stanowiska do obsługi największych tankowców w Naftoporcie realizuje spółka PPBH Aquaprojekt z Gdańska.

"To zespół doświadczonych projektantów, działających od ponad 30 lat na rynku inwestycji portowych, z bogatym doświadczeniem popartym wdrożeniami, współpracujący z podmiotami działającymi w portach morskich w Gdańsku i Gdyni oraz uczestniczący w realizacji inwestycji Urzędu Morskiego" - podkreślono w informacji.

PERN zwrócił przy tym uwagę, że realizacja prac projektowych i całego przedsięwzięcia prowadzona jest przy współudziale Zarządu Portu Morskiego Gdańsk.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych.

Według PERN spółka dysponuje obecnie 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześć.

Od kilku lat PERN realizuje sukcesywnie Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć prowadzona jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową.

W styczniu spółka zakończyła budowę magistrali produktowej z bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini, która zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw: małopolskiego i śląskiego.

Także w styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.