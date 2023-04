Naftoport ma za sobą rekordowy miesiąc pod względem wielkości ładunków

W marcu przeładowane zostało 3,2 mln ton ropy naftowej i paliw płynnych, co jest największym miesięcznym tonażem obsłużonym w historii spółki - poinformował Naftoport.

- W marcu przeładowane zostało 3,2 mln ton ropy naftowej i paliw płynnych, co jest największym miesięcznym tonażem obsłużonym w historii spółki. Natomiast w całym pierwszym kwartale 2023 r. Naftoport wykonał przeładunki wielkości 8,7 mln ton - podał Naftoport.

To kontynuacja rekordowych wyników z 2022 r. Przeładunki ropy naftowej i paliw w Naftoporcie w 2022 r. w wysokości 24,5 mln ton były o 37 proc. wyższe niż dotychczas największy obsłużony tonaż – 17,9 mln ton w 2021 r.

W 2022 r. Naftoport obsłużył 363 tankowce, czyli o 36 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Do Naftoportu mogą dziś zawijać jednostki o długości przekraczającej 300 m (przy zanurzeniu do 15 metrów), klasy VLCC. W tym roku obsłużyliśmy 3 takie zbiornikowce, a największa partia ładunkowa to było ponad 140 tys. ton ropy naftowej. Do dyspozycji klientów jest 5 stanowisk przeładunkowych i coraz częściej występuje właśnie sytuacja jednoczesnej obsługi 5 statków. Obecnie rozpoczynamy proces inwestycyjny budowy nowego, szóstego stanowiska, które pozwoli nam zapewnić długoterminowe prowadzenie morskich dostaw surowca zgodnie z zapotrzebowaniem klientów - mówił niedawno Andrzej Brzózka, prezes Naftoportu.

Potencjał Naftoportu umożliwia przeładunek ponad 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku.

W morskim terminalu prowadzone są przeładunki ropy naftowej oraz benzyny, paliwa lotniczego, oleju napędowego, oleju opałowego, kondensatów i komponentów.

Obsługiwane przez Naftoport wolumeny pokrywają cały krajowy popyt na dostawy ropy naftowej oraz morski obrót paliwami, stanowiąc także uzupełnienie dostaw surowca dla kontrahentów zagranicznych.

Udziałowcami Naftoportu są PERN (posiadający większość udziałów) oraz PKN Orlen, Port Północny, spółka J&S Service & Investment oraz Skarb Państwa.

Naftoport znajduje się w Gdańsku.