Naftoport pobił rekord. Przeładował 15 mln ton ropy i paliw

Naftoport, spółka z grupy PERN, przeładowała od początku roku ponad 15 mln ton ropy i paliw. Tym samym firma przebiła dwunastomiesięczny rekord z 2018 roku. Takie obroty są efektem m.in. dywersyfikowania dostaw ropy naftowej przez polskie rafinerie i zwiększonego importu surowca drogą morską, który miał miejsce w połowie roku w związku z kryzysem spowodowanym zanieczyszczoną ropą z Rosji.

I dodaje: - Dlatego nieustannie musimy zabiegać, by zapewnić jej pełną gotowość do realizacji tej misji. Z tego wynikają niezbędne inwestycje i remonty. Tylko w tym roku przeznaczono na te cele nakłady w wysokości około 20 mln zł, w porównaniu do ok 12 mln zł w 2018 roku i blisko 13 mln zł dwa lata wcześniej.Przypomnijmy, że w drugiej połowie kwietnia do polskiego systemu przesyłowego trafiła zabrudzona chlorkami organicznymi ropa, która jest szkodliwa dla systemów rafineryjnych.W związku z tym PERN na wniosek klientów zatrzymał tłoczenie surowca rurociągiem „Przyjaźń". Wznowienie dostaw w niepełnym wymiarze nastąpiło 9 czerwca. W tym czasie PERN na bieżąco obsługiwał rafinerię przekazując surowiec z zapasów oraz dostarczany drogą morską poprzez Naftoport.