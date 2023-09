Naftoport w Gdańsku zbliża się do granic swoich możliwości. Co dalej?

- Naftoport w Gdańsku pracuje obecnie blisko maksymalnych możliwości. Dlatego tak ważne są planowane przez nas prace rozwojowe, dzięki którym będziemy mogli poprawić elastyczność i przepustowość terminalu - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes PERN, Mirosław Skowron.

W 2023 roku do gdańskiego Naftoportu dopłynie ponad 36 milionów ton ropy naftowej i paliw .

. Surowiec trafia głównie do polskich rafinerii, a także niemieckich odbiorców .

. Polska ma pełne bezpieczeństwo zaopatrzenia w ropę naftową drogą morską.

Czy można ocenić, ile ropy zostanie dostarczone w tym roku do gdańskiego Naftoportu?

- Spodziewam się, że w 2023 roku dotrze do Polski z różnych kierunków świata nawet ponad 36 mln milionów ton ropy naftowej i paliw - takie są nasze szacunki po 8 miesiącach pracy Naftoportu w tym roku. W minionym roku przeładowano prawie 23 miliony ton ropy plus dodatkowo statki, które przywiozły paliwa; łącznie: prawie 25 milionów ton.

Naftoport pracuje obecnie blisko maksymalnych zdolności przeładunkowych tankowców

Oznacza to, że pracujemy dziś blisko naszych maksymalnych możliwości. Dlatego tak ważne są planowane przez nas prace rozwojowe, dzięki którym będziemy mogli poprawić elastyczność i przepustowość terminalu.

W tej chwili możliwości Naftoportu oceniamy na 36 milionów ton ropy plus 4 miliony ton paliw, ale proszę pamiętać, że to szacunki z okresu, gdy w terminalu przeładowywane było 12-14 milionów ton... Pozytywne doświadczenia ostatnich dwóch lat, w tym zwłaszcza wykonanie przeładunków przez 8 miesięcy tego roku, pozwalają zweryfikować „in plus” potencjał naszego terminalu w kwestii importu surowca.

Ta dostarczana tankowcami ropa przeznaczona jest dla naszych, ale także dla niemieckich rafinerii?

- Naszymi głównymi klientami są polskie rafinerie, ale, oczywiście jeśli niemieckie rafinerie zamawiają dostawy ropy do Naftoportu, to są one rozładowywane w Gdańsku i dalej przesyłane rurociągami do Niemiec. Jesteśmy na to przygotowani i świadczymy takie usługi.

Na jakim etapie jest sprawa drugiej nitki rurociągu pomorskiego pozwalającego na przyrost przesyłania ropy z Gdańska do rafinerii w Płocku?

- Mamy już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane na realizację tej inwestycji. To ważne, gdyż możemy przejść do fazy rozmów z potencjalnie zainteresowanymi firmami, które chciałyby kupować dodatkowe ilości ropy naftowej. W oczywisty sposób obecnie naturalną drogą zaopatrzenia są dostawy tankowcami właśnie do Naftoportu.

To jest duża inwestycja, która wejdzie w fazę realizacji tylko wówczas, gdy wszystkie szczegóły biznesowe zostaną dokładnie oszacowane i dopracowane. Co do zasady: jesteśmy gotowi podwoić obecne zdolności przesyłania ropy. Możliwe będzie dostarczanie dodatkowo blisko 30 milionów ton ropy, jednak finalne decyzje dotyczące tego projektu zależeć będą od zapotrzebowania rynkowego.

Przesyłanie ropy z Naftoportu do odbiorców zwiększono nawet do 30 proc.

Ostatnio wprowadziliśmy specjalny środek chemiczny, zmniejszający opory w rurociągu, co pozwoliło zwiększyć nawet do 30 procent przesyłanie ropy z Naftoportu do odbiorców. Badamy także - w trybie ciągłym - ropociągi pod względem technicznym, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo naszej infrastruktury przesyłowej. Jesteśmy gotowi reagować na wszystkie, w tym nawet nieprzewidziane, sytuacje.

Osobną kwestią pozostają zgromadzone w zbiornikach zapasy gotowych paliw i ropy naftowej, które pozwalają nam czuć się absolutnie bezpiecznie. To jest w obecnej sytuacji niezwykle ważne.

W jaki sposób będzie finansowana ta inwestycja?

- Wiadomo, że tak duże projekty, zwłaszcza o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, realizowane są z wykorzystaniem funduszy publicznych, ale także kredytów komercyjnych. Podobnie będzie w przypadku drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego.