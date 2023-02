Naftoport zwiększa przepustowość terminalu dla ropy i paliw

Naftoport z Grupy PERN zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pod rozbudowę terminalu o nowe, głębokowodne stanowisko przeładunków ropy i produktów naftowych. Według PERN, inwestycja zwiększy przepustowości Naftoportu i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Naftoport z Grupy PERN podpisał właśnie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu o nowe głębokowodne stanowisko przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych" - poinformował w środę PERN. Jak podkreślił, inwestycja "to ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa".

Według PERN, "po rozbudowie terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC - o długości ponad 300 metrów i szerokości do 60 metrów, przy ich zanurzeniu ograniczonym do 15 metrów". "To przekłada się na maksymalną partię ładunkową wielkości ok. 180 tys. ton. Praktyczne możliwości technologiczne nowego stanowiska to około 9 mln ton rocznie" - wyjaśniła spółka. Projekt nowego stanowiska zostanie wykonany przez PPBH Aquaprojekt z Gdańska.

Jak ocenia prezes PERN Paweł Stańczyk, "obecna sytuacja międzynarodowa w sposób radykalny przemodelowała architekturę dostaw surowców do Europy, w tym także do Polski". "Naszymi naftowymi oknami na świat są Naftoport i terminal paliwowy w Dębogórzu. One dziś wychodzą na pierwszy plan w agendzie bezpieczeństwa surowcowego Polski, bo umożliwiają skuteczne dostawy ropy naftowej i paliw drogą morską" - zaznaczył Stańczyk.

PERN zwrócił uwagę, że rekordowe w ostatnich latach wyniki działalności terminalu w Naftoporcie, w obecnej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej, "potwierdzają, jak istotne jest posiadanie wydajnej infrastruktury technologicznej przeznaczonej na dostawy surowców energetycznych".

Prezes Naftoportu Andrzej Brzózka podkreślił, że w ciągu 5 lat podwojono tam wolumen wykonywanych przeładunków. "Na ten rok zakładamy dalsze, bardzo znaczące zwiększenie obrotów, a dalej - utrzymanie tak wysokiego poziomu na przestrzeni dekad" - zapowiedział Brzózka. Jak dodał, głównym celem inwestycji "jest wzmocnienie pewności ciągłości operacyjnej oraz pełnej dostępności Naftoportu dla zgłaszanych dostaw surowcowych".

PERN wspomniał, że PPBH Aquaprojekt - spółka, która wykona projekt nowego stanowiska w Naftoporcie, "to zespół doświadczonych projektantów, działających od ponad 30 lat na rynku inwestycji portowych, z bogatym doświadczeniem popartym wdrożeniami, współpracujący z podmiotami działającymi w portach morskich w Gdańsku i Gdyni oraz uczestniczący w realizacji inwestycji Urzędu Morskiego".

Realizacja prac projektowych i całego przedsięwzięcia, jak podał PERN, "prowadzona jest przy współudziale Zarządu Portu Morskiego Gdańsk".

PERN informował wcześniej, iż Naftoport posiada obecnie zdolność do przeładunku ponad 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku, zapewniając tym samym możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów spółki. W terminalu Naftoportu prowadzone są przeładunki ropy naftowej oraz benzyny, oleju napędowego, a także paliwa lotniczego, oleju opałowego, kondensatów i komponentów.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw. Na początku stycznia spółka informowała, że w tym roku przeznaczy na inwestycje oraz remonty blisko 0,7 mld zł, chcąc dzięki temu wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym w ropy naftowej, w związku ze zmianami dostaw tego surowca.