Naftowe koncerny mają nową żyłę złota, prawie tak opłacalną jak paliwa

Ładowanie samochodów elektrycznych staje się powoli dla koncernów paliwowych równie opłacalne jak tankowanie tradycyjnymi paliwami benzynowych samochodów. Przynajmniej tak twierdzi koncern BP, który w swojej strategii stawia na szybkie ładowarki.

Konkurencja nie śpi w tym czasie. Shell chce mieć 500 000 punktów ładowania na całym świecie do 2025 roku. W czwartek otworzył swoją pierwszą ultraszybką stację ładowania pojazdów elektrycznych w Londynie, która jest w stanie naładować akumulator samochodowy do 80 proc. w 10 minut.W Polsce także pojawiły się już pierwsze szybkie ładowarki. - Do końca pierwszego kwartału 2022 roku mamy w planach uruchomienie w sumie 10 stacji z szybkimi ładowarkami IONITY - mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Łukasz Orzechowski, dyrektor ds. rozwoju sieci partnerskich w Shell Polska.Koncern przy tym nie zatrzymuje się tylko na współpracy z IONITY. Planuje też rozwijać własne rozwiązania EV na polskich drogach, czyli ładowarki Shell Recharge o mocy min. 100-150 kW.- Wierzymy, że elektromobilność pozostaje przyszłościowym kierunkiem, dzięki któremu będziemy mogli polepszyć jakość powietrza i zmniejszyć emisje. Chcemy w niego inwestować, nawet jeśli jeszcze nie jest to przychodowy biznes. Aby tak się stało, potrzebne będą dopłaty do aut elektrycznych, subsydia i zachęty inwestycyjne - mówił Paweł Orzechowski.Czytaj więcej: Shell stawia w Polsce na elektromobilność