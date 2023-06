Najnowsze sankcje Brukseli mocno zabolą Niemców. Polska wyjdzie obronną ręką

Nowy pakiet sankcji tylko utrwala zapoczątkowaną wybuchem wojny reorientację logistyki ropy. Naftoport - morskie okno paliwowe Polski na świat - zyskuje na znaczeniu. Sankcje mogą za to być problemem dla Niemiec.

11. pakiet sankcji wymierzony w transport ropy rurociągiem Przyjaźń nie zmienia kierunków dostaw ropy do Polski.

Wybuch wojny na Ukrainie i wynikające z tego sankcje już wiele miesięcy temu spowodowały reorientację logistyki ropy - mówi wiceprezes PERN Paweł Kolczyński.

Nowe przepisy mogą za to zaboleć Niemcy.

Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli 11. pakiet sankcji przeciw Rosji. Wprowadza on m.in. przepis, który uniemożliwi Polsce i Niemcom korzystanie z wyjątku dotyczącego importu ropy z Rosji przez rurociągi.

W praktyce oznacza to całkowite zakręcenie kurka na północnej nitce rurociągu Przyjaźń, który biegnie z Rosji przez Białoruś do Polski oraz Niemiec. Południowa nitka dociera przez Ukrainę do Czech, Słowacji i Węgier. Te kraje, pozbawione dostępu do morza i przez to alternatywnych kierunków dostaw, wciąż odbierają Przyjaźnią rosyjską ropę.

Droga morska i Naftoport jedynym kierunkiem dostaw ropy do Polski

Wprowadzane sankcje oznaczają też, że praktycznie jedyną drogą dostaw ropy do Polski zostanie gdański Naftoport, terminal przeładunkowy ropy i paliw należący do grupy PERN,

- Wybuch wojny na Ukrainie i wynikające z tego sankcje już wiele miesięcy temu spowodowały reorientację logistyki ropy. Wraz z wstrzymaniem transportu surowca z Rosji przez naszego głównego klienta, którym jest Orlen, wschodni odcinek systemu przesyłowego jest wykorzystywany w minimalnym stopniu, praktycznie wyłącznie do transportu minimalnych ilości kazachskiej ropy na potrzeby niemieckich rafinerii – stwierdził Paweł Kolczyński, wiceprezes PERN.

Jak dodał przedstawiciel polskiego operatora systemu przesyłowego ropy, transport zamawianej przez niemieckich klientów kazachskiej ropy KEBCO budził wiele wątpliwości. Jak informowaliśmy już w WNP.PL, surowiec, który trafia do Europy z Kazachstanu rurociągiem Przyjaźń, praktycznie niczym nie różni się od dobrze znanej w europejskich rafineriach rosyjskiej ropy.

To rodzi pytanie, co kupują zatem niemieckie rafinerie, ropę od nowego dostawcy czy rosyjski surowiec z kazachską metką?

- Mam nadzieję, że 11. pakiet sankcji doprecyzuje tę sytuację – powiedział Paweł Kolczyński.

Warto przypomnieć, że Niemcy zawarły właśnie z Kazachstanem porozumienie na dostawy kazachskiej ropy do wschodnioniemieckiej rafinerii Schwedt. Zgodnie z nim do końca 2024 roku wschodnioniemiecka rafineria PCK w Schwedt ma odbierać miesięcznie 100 tys. ton ropy naftowej z tego kierunku. Bez rurociągu Przyjaźń pojawia się pytanie, jak ropa dotrze do Niemiec.

Nowy pakiet sankcji utrwala reorientację logistyki ropy

Wspomniana całkowita reorientacja logistyki ropy, wywołana wybuchem i skutkami wojny na Ukrainie, mocno zmieniła biznes PERN-u.

- Nastąpiło całkowite przekierowanie transportu i logistyki surowca na korytarz północny. Nasi klienci - rafineria w Gdańsku, Płocku, jak i niemieckie rafinerie - wykorzystują obecnie do tego transportu Naftoport. Wolumen, który tłoczymy w tym roku, jest zdecydowanie większy niż w ubiegłym roku, co wynika przede wszystkim ze zmiany kierunku pracy i wstrzymania dostaw z kierunku wschodniego – dodaje wiceprezes PERN.

Zmiana kierunków dostaw ropy naftowej i paliw ma też określone konsekwencje dla zlokalizowanych na wschodzie kraju obiektów, takich jak bazy w Adamowie, Małaszewiczach czy Narewce. Ta infrastruktura odgrywała kiedyś kluczową rolę przy imporcie rosyjskiej ropy i paliw, teraz zmienią się ich funkcje.

Teraz Adamowo będzie w większym stopniu pełnić funkcję bazy magazynowej. Z kolei bazy paliwowe w Małaszewiczach i Narewce, oprócz swoich funkcji zaopatrywania w paliwa regionu, zyskają też nową rolę w kontekście pomocy dla Ukrainy, o czym mówił w wywiadzie dla WNP.PL Paweł Stańczyk, ówczesny prezes PERN.