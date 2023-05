Największa w Polsce niezależna sieć stacji paliw idzie w zielone

Anwim przedstawił strategię rozwoju do 2030 r. Na dalszy rozwój sieci stacji paliw Moya, a także zielone inwestycje, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, chce przeznaczyć 1,5 mld zł.

Anwim, największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, zarządzający siecią pod marką Moya, ogłasza strategię rozwoju do 2030 r.

Realizowany we współpracy z BNP Paribas przegląd opcji strategicznych wyznacza dwa główne obszary wzrostu grupy na najbliższe pięć lat.

Obejmują one dynamiczny rozwój sieci stacji paliw Moya, a także zielone inwestycje, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii.

Anwim, największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, zarządzający siecią ponad 400 obiektów pod marką Moya, ogłosił nową strategię rozwoju do 2030 r. Jak podkreślono w niej, firma zamierza brać aktywny udział w transformacji energetycznej kraju.

Łącznie w perspektywie 5-7 lat spółka przeznaczy ponad 1,5 mld zł na inwestycje, w tym do 1 mld zł na realizację zielonej strategii. Ten program ma być finansowany ze środków własnych spółki, jak i ze źródeł zewnętrznych. Jak zasygnalizowano w strategii, nad pozyskaniem tych środków "spółka aktywnie pracuje".

Zielone źródła energii i rozwój sieci Moya w strategii Anwimu do roku 2030

Jak informuje Anwim, zielona strategia będzie osią rozwoju całej grupy kapitałowej w nadchodzących latach.

Jednym z jej kierunków jest stworzenie własnej, gęstej sieci punktów ładowania, zarówno na stacjach Moya, jak i poza nimi. Łącznie Anwim planuje mieć ponad 4 tys. własnych punktów ładowania do końca 2030 r. oraz zamierza rozszerzać sieć akceptacji poprzez współpracę z innymi operatorami w ramach roamingu. Dzięki temu klienci Moya już pod koniec tego roku będą mieli dostęp do około 1 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju.

Anwim zamierza również inwestować w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, tak by swoim klientom móc zaoferować jak najbardziej zielone rozwiązania i produkty.

Grupa kapitałowa Anwim zapowiada również dalszą ekspansję sieci Moya. Dynamika przyrostu stacji ma zostać zachowana w najbliższych latach. Każdego roku sieć będzie rosnąć o 50 nowych punktów, również po przekroczeniu progu 500 stacji zaplanowanego na koniec 2024 r. Oznacza to, że do 2030 r. sieć Moya będzie się składać z 800 stacji paliw.

Szybki wzrost zysku netto. Co zrobi większościowy akcjonariusz?

Nowa strategia grupy pojawiła się kilka tygodni po ogłoszeniu informacji głównego akcjonariusza Anwimu - Enterprise Investors - o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Taki ruch obecnego od 2018 r. w akcjonariacie Anwimu funduszu, wywołał spekulacje, czy nie jest to przygotowanie do sprzedaży udziałów.

Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya. Obecnie sieć liczy 410 stacji i jest piątą największą siecią stacji paliw w Polsce.

Spółka w 2022 roku osiągnęła przychody na poziomie 13 miliardów złotych, dla porównania - w 2021 roku było to 5,93 mld złotych. Zysk netto przekroczył 152 miliony złotych.

Jak komentowali wówczas dla WNP.PL analitycy rynku, konsolidacja na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw powoli, ale jednak postępuje i Enterprise Investors nie miałby zapewne problemu ze sprzedażą swoich udziałów w Anwimie.

Wystarczy przypomnieć jedną z największych w ostatnim czasie transakcji sprzedaży pakietu 417 stacji Lotosu, którą przejął za 610 milionów dolarów węgierski MOL.

- To były różne lokalizacje, mające odmienną sprzedaż paliw, znaczący potencjał rozwoju lub obsługujące lokalnych klientów w mieście. Jedno jest pewne: średnio ujmując, jedna stacja została wyceniona na około 1,5 miliona dolarów - wyliczał wówczas dla WNP.PL Kamil Kliszcz, analityk mBanku.

Czy w przypadku gdyby sieć Moya była na sprzedaż, można przyjąć takie przeliczniki?

- Trudno to dziś powiedzieć, a poza tym trzeba pamiętać, że zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku stacji działających na zasadzie franczyzy - stwierdza analityk mBanku.

Duża część stacji Moya działa właśnie na zasadach franczyzy.

Chętny na zakup stacji Moya może się znaleźć. Może nawet dwóch

Przy okazji uruchomienia pierwszej stacji paliw pod nowym brandem sieci MOL przedstawiciele spółki publicznie deklarowali, że są zainteresowani rozwojem i dążą do tego, żeby z czasem być numerem dwa na rynku.

- Myślę, że CircleK i ewentualnie MOL mogą być zainteresowani kupnem stacji od Anwimu. Zawsze można przy takiej operacji szukać klienta na całość, a potem sprzedać to dwóm, trzem firmom. Trudno jest teraz podjąć się wyceny tej transakcji, ale mogę przytoczyć przykład sprzedaży naszych stacji bezobsługowych eMila. Wówczas wyceny bardzo się zmieniały, trwało to wszystko dwa, trzy lata i wyceny się zmieniały nawet do 40-50 procent w zależności od sytuacji na rynku. Wszystko jest szacowane na danych historycznych. Trudno określić, jak się wycenia stacje należące do właścicieli franczyzowych, na jak długo podpisane są umowy, kiedy będą przedłużane - powiedział WNP.PL analityk Biura Maklerskiego Reflex Rafał Zywert.

Sprawa ewentualnych zmian właścicielskich w Anwim może się wkrótce wyjaśnić. Uporządkowana spółka z nową strategią może być atrakcyjnym obiektem kupna. Czy tak się stanie pokażą najbliższe miesiące.